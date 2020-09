Emanuela Tittocchia Vs Biagio D’Anelli/ “Non capisci niente, hai limiti gravi!”

Inconsapevole dei siparietti trash che ci hanno regalato per un anno a Pomeriggio5 e sui social, Federica Panicucci ha invitato in studio Biagio d’Anelli ed Emanuela Tittocchia per parlare del Grande Fratello Vip e Flavia Vento. I due commentano i temi del giorno punzecchiandosi spesso e, in particolare, è proprio lei che tira fuori la questione Flavia Vento/Biagio d’Anelli lasciando intendere che i due siano stati una coppia e che, in alcuni momenti, hanno raccontato anche del loro bacio. A Mattino5 i due negano, ammettono di essersi corteggiati ma Flavia Vento spiega anche di essere casta da 4 anni e di non aver mollato nemmeno per l’ex gieffino. Il confronto continuo e si fa aspro quando l’attrice prende la parola per parlare della Contessa “fortunata” nel poter dire tutte le parolacce che dice quando vuole.

EMANUELA TITTOCCHIA E BIAGIO D’ANELLI, SCONTRO A MATTINO5

A questo punto Biagio d’Anelli la interrompe ammonendola “le ha sempre dette, ora tutti puntate il dito contro di lei..” ed Emanuela Tittocchia ha subito risposto: “Se mi ascolti e capisci perché hai dei limiti molto gravi, di comprensione.. ogni tanto”. A questo punto al lite è servita e il bel pugliese risponde subito a tono: “La Tittocchia ha un modo di scherzare che a me non piace come in questo caso”. Antonella Mosetti fa notare che i due hanno avuto una relazione e Federica Panicucci chiede delucidazioni: “Abbiamo abbastanza litigato, io scherzo molto con lui… mi permetto perché lo conosco e..”.



