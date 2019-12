Emanuela Tittocchia VS Biagio D’Anelli/ “Ridicolo! Vuole solo farmi ingelosire…”

Si pensava che la storia tra Emanuela Tittocchia e Biagio D’Anelli fosse morta e sepolta. Ed invece, gli ex fidanzati hanno ripreso l’ascia di guerra per darsi battaglia. Tutto è partito da quando il sexy deejay ha iniziato a postare immagini sui social con la sua nuova fidanzata, la modella Silvana Curcio. Gesto che ha mandato su tutte le furie l’attrice torinese che non ha esitato a dirgliene quattro durante una ospitata a Pomeriggio 5. Raggiunta da Novella 2000 poi, la Tittocchia ha voluto rincarare la dose. “Adesso tutti penseranno che voglio tornare con lui, ma non è così – ha esordito – Biagio non finisce mai di stupirmi. Mi insospettisce sempre il suo modo di ostentare quello che fa, soprattutto quando inizia una relazione con una donna. Lo ha fatto con Flavia Vento, con Malena e con tante altre. Adesso lo sta facendo con la nuova fidanzata. Quando uno fa così credo che diventi poco credibile. So per certo che Biagio è un ragazzo che ama farsi notare, ma quando e troppo è troppo”.

Emanuela Tittocchia contro l’ex Biagio D’Anelli: “Ormai non attacca!”

Secondo Emanuela Tittocchia, il suo ex fidanzato potrebbe comportarsi così per farla ingelosire. “Da quando siamo stati insieme c’è stato il famoso “Effetto Tittocchia”, come io fossi Re Mida: tutto quello che tocco diventa oro. Grazie alla nostra relazione Biagio è entrato nell’interesse mediatico, tutte lo vogliono e lui se ne sta approfittando… Adesso vorrebbe a tutti i costi farmi ingelosire, ma ormai non attacca”. Secondo l’opinionista infatti, D’Anelli ostenta in maniera inaccettabile: “Se tiene davvero a una persona, non c’è bisogno di fare continuamente Stories e foto sui social dove si abbracciano, si accarezzano e si baciano. Lo trovo ridicolo e infantile. A volte sembra che stiano preparando un porno, ma pensandoci bene, anche se non sono un’esperta in materia, per fare un film del genere non bisognerebbe essere super dotati? Chissà…”. Poi Emanuela lancia un’altra frecciatina: “Biagio è un gran bugiardo. Ha detto che per lei era andato in Germania, e che lo aveva fatto per amore. A me, che vivo a Roma, diceva la stessa cosa.. Le fandonie andasse a raccontarle a qualcun’altra. Ma non mi va di giudicare la loro relazione”.

