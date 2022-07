Emanuela Tundo morta dopo intervento stomaco/ Medico base “Supplicai di non operarsi”

Emanuela Tundo è una giovane madre di 43 anni morta dopo un intervento al quale si è sottoposta volontariamente per ridurre lo stomaco. A “Chi l’ha Visto?”, trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, è stata ricostruita la sua storia, con l’amica Giusy che ha dichiarato: “Da 7-8 mesi a questa parte dimagrire per lei era una fissazione, le dava fastidio la pancia, lo stomaco… Voleva dimagrire per questo”. Così, a settembre 2021 andò a fare una visita in un centro di chirurgia dell’obesità. I medici, che avevano studio a Matera e operavano a Bergamo, la pesarono e le misurarono la statura, evidenziando sui referti che in passato aveva fatto più tentativi di dieta.

Mostro di Firenze, depistaggi per incastrare Pacciani?/ “Prova artefatta nell’orto”

Il figlio di Emanuela Tundo, Leo, 20 anni, non sapeva nulla di cosa avesse in mente la madre: “Mi aveva detto che sarebbe andata a Bergamo per farsi visitare ai polmoni. Lei aveva un problema di asma sin dalla nascita”. A Bergamo ci andò per davvero, ma per farsi operare allo stomaco e l’intervento non fu una passeggiata: si trattava di netto una buona parte di stomaco e chiudere quella rimanente con punti di sutura. Uno stress importante a cui far fronte.

Dà fuoco alla sede della Lega di Firenze in abiti femminili/ Indagato uomo 37enne

EMANUELA TUNDO, MEDICO DI BASE: “NON ERA MALATA”

L’operazione sembrò andare bene, tanto che fu dimessa e tornò a casa. Il 1° giugno, però, mando un messaggio allarmante alle amiche: un audio nel quale a malapena riusciva a parlare. L’amica Giusy ha detto: “Sentiva dei crampi e un leggero affanno, non parlava nemmeno più. A quel punto le ho detto di andare in ospedale, ma lei ha aspettato ancora un giorno. Era il 2 giugno ed è andata al pronto soccorso di Matera“. Da lì, Emanuela Tundo ha inviato un vocale ai suoi amici: “Mi vogliono operare perché è risultata una fistola e hanno detto che quello che ho mangiato è fuoriuscito. Dalla Tac la cosa sembra ‘gravetta’. C’è stata una perforazione e mi devono operare, sennò non passo la notte”.

Silvana Erzembergher lascia carcere/ Uccise vicino a Treviglio: la decisione del GIP

Morì 15 giorni dopo, passando per la rianimazione: la Procura di Matera ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Uno dei dottori che l’ha operata si è limitato a dire che quella di Emanuela Tundo “era un’obesità di secondo grado con comorbilità“. Il medico di base, invece, ha asserito: “L’ho supplicata di non fare l’intervento, perché c’erano altre possibilità. Non aveva alcuna patologia”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA