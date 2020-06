Emanuele Bruno “Farei Pechino Express mi piace molto”/ “Mia nonna è morta prima di..”

EMANUELE BRUNO BOCCIA L’ISOLA DEI FAMOSI E.. PENSA A PECHINO EXPRESS!

Emanuele Bruno bello, sportivo e con il cuore pieno di bei sentimenti. Così oggi il campione si è mostrato ai microfoni del digital space ViaRadio di RTL 102.5 condotto da Francesco Fredella. Il judoka ha preso parte alla trasmissione per parlare della sua attività, di una disciplina che non è solo di difesa ma anche di attacco ma, soprattutto, della sua vita durante il lockdown, un periodo in cui è stato costretto, come tutti, a rimanere in casa rinunciando alla vita frenetica di chi, come lui, si allena due volte al giorno e gira il mondo per le sue gare. Messo da parte lo sport, Fredella ha avuto modo di stuzzicarlo un po’ parlando di tv e chiedendogli cosa gli piacerebbe fare: “Pechino Express lo farei. E’ un programma, un reality che a me piace molto, mi piace l’avventura, ho girato il mondo per lo sport e non, mi piacerebbe di sicuro farlo…L’Isola dei Famosi non credo, noi sportivi siamo abituati a tenere il peso, all’isola non si mangia e io non sono bravissimo a mantenere la calma, mi hanno anche proposto di fare programmi di “gossip” ma non fanno per me, non solo nel mio mood, fare il tentatore non sarebbe il caso, questo è certo“.

IL COMMOSSO RICORDO DELLA NONNA

Quindi l’unico programma in cui potremo vederlo è proprio l’adventure game di Rai2 mentre chi segue Emanuele Bruno sa bene che in tv c’è già stato protagonista su Rai4 di “Un week end con mia nonna”, un documentario/reality in cui ha portato la nonna nel suo mondo. Lui stesso racconta commosso: “Ho fatto vivere a mia nonna i miei allenamenti, la mia vita… il programma mi ha molto segnato, le ho fatto passare tre giorni da principessa e proprio tre giorni prima della messa in onda lei è venuta a mancare, le ho fatto un regalo bellissimo ma non siamo riusciti a vederlo insieme il programma, è una storia un po’ toccante“. Adesso non gli rimane che attendere il ritorno sul tappeto per continuare a vincere per lui e la sua amata nonna.



