Pechino Express 2025 concorrenti, che c’è nel cast: da Dolecenera a Juri Chechi, ex GF e sportivi

C’è molta attesa per la nuova edizione di Pechino Express 2025, alla conduzione per il 10° anno consecutivo ci sarà Costantino Della Gherardesca mentre al suo fianco ci sarà Gianluca Fru dei The Jackal. I due seguiranno il percorso dei concorrenti nelle varie tappe mettersi in gioco con le sfide e le prove. Le registrazioni dovrebbero iniziare a breve ed in queste ore sui social è già trapelata la possibile lista dei concorrenti: chi sono le nove coppie del cast dell’adventure game di Sky Uno?

Stando alle ultime indiscrezioni su Pechino Express 2025 concorrenti sarebbero pronti a partire con lo zaino in spalle: Virna Toppi e Nicola Del Freo; Gianluca Fubelli (Scintilla) e Federica Camba; Jey e Checco Lillo; Ivana Mrázová e Giaele De Donà; Jury Chechi e Antonio Rossi; Giulio Berruti e Nicolò Maltese; Nathalie Guetta e Vito Bucci; Dolcenera e Gigi Campanile; Samanta e Debora Togni. Il cast è variegato, ci sono sportivi, ex concorrenti del Grande Fratello e persino ballerini della Scala di Milano.

Concorrenti Pechino Express 2024, cast delude sul web: anticipazioni e tappe

A Pechino Express 2025 concorrenti il cast, stando alle indiscrezioni, è molto variegato ma escluse pochissime eccezioni come Nathalie Guetta, Dolcenera e Yuri Chechi i nomi appaiono deboli. Secondo alcuni è il peggior cast delle ultime edizioni mentre per altri speravano in nomi più forti e convincenti. Insomma le perplessità non mancano ma è necessario attendere la messa in onda per scoprire se i concorrenti riusciranno a sorprendere i telespettatori. Sono state fornite anche altre anticipazioni Pechino Express 2025 soprattutto sulle tappe del viaggio che quest’anno partirà dalle Filippine, attraverserà il nord della Thailandia e si concluderà in Nepal. In ogni puntate le nove coppie tra sfide e prove dovranno raggiungere il traguardo delle varie tappe. Coloro che arriveranno per primi, i vincitori avranno l’onere di eliminare una delle coppie arrivate per ultime. Le puntate dovrebbero essere 10 come di consueto e andranno in onda a partire dalla prossima primavera anche se ancora non è stata svelata la data precisa.