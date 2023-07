Emanuele Filiberto e Clotilde Courau si sono lasciati?/ Lui beccato a baciare Nadia Lanfranconi: chi è

Emanuele Filiberto e Clotilde Courau, matrimonio finito? Lui paparazzato mentre bacia un’altra

Matrimonio finito per il principe Emanuele Filiberto di Savoia e l’attrice Clotilde Courau? Da giorni le voci su una loro possibile crisi, che si rincorrono ormai da anni, si sono intensificate, ma oggi sembra essere arrivata la conferma della fine della loro relazione. Sono le foto pubblicate dal settimanale “Diva e Donna” nel suo ultimo numero a voler mettere la parola fine al loro matrimonio, visto che negli scatti l’erede di casa Savoia bacia un’altra donna.

Per la precisione, Emanuele Filiberto è stato paparazzato negli Stati Uniti mentre bacia Nadia Lanfranconi, cantante italiana che dal 2007 si è trasferita in America, che in passato avrebbe avuto un flirt con Mel Gibson. “E ora eccola al fianco del Principe Emanuele, abbracciarlo e baciarlo a due passi dalla spiaggia sull’Oceano Pacifico…”, si legge su Diva e Donna. E ancora: “È a Los Angeles…Lui le cinge la schiena, lei lo abbraccia e scatta un bacio sulle labbra…”.

Emanuele Filiberto e Clotilde Courau si sono lasciati? Le ultime parole dell’attrice

Va detto che la separazione tra Emanuele Filiberto e Clotilde Courau non è mai stata ufficializzata, ma appare ormai evidente, visto il bacio dato in pieno pubblico, che i due non stiano più insieme. Tanti parlano infatti di “matrimonio finito”, ma al momento nessuno dei due diretti interessati ha deciso di rompere il silenzio e fare chiarezza. Un accenno alla possibile crisi era arrivato da Clotilde, che in un’intervista del 2021 a Oggi aveva ammesso: “Con Emanuele siamo profondamente diversi, ma allo stesso tempo sinceramente uniti. La vita non è una favola, ma una lotta. E chi come noi vive nella realtà lo sa molto bene…”. Eppure, subito dopo, aveva concluso dichiarandosi molto innamorata di lui, un sentimento che per lei sarebbe stato “per la vita”.

