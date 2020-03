Emanuele Filiberto/ Tutto rinviato a causa del Coronavirus… (L’Intervista)

Emanuele Filiberto dovrà attendere ancora qualche settimana prima di vedere la figlia Vittoria, avuta con la moglie Clotilde Courau, assumere il testimone dei Savoia. Lo racconterà a L’Intervista, programma di Maurizio Costanzo di cui sarà ospite su Canale 5. La cerimonia infatti si sarebbe dovuta svolgere il prossimo 14 marzo ed è stata rinviata a causa dell’emergenza Coronavirus. “La celebrazione è stata sospesa sine die”, aggiunge in una nota Casa Savoia, come riferisce Il Corriere della Sera, a due mesi di distanza dalla svolta di Vittorio Emanuele e Emanuele Filiberto riguardo alla legge Salica. Si sono aperte così le porte alla principessa Vittoria, prossima al debutto ufficiale con una cerimonia che si svolgerà forse il prossimo ottobre ad Altacomba, dove sono sepolti i resti di re Umberto II e della regina Maria Josè. “La prima cosa che mi ha chiesto Vittoria è stata ‘Papà, dovrò studiare di più?’. Le ho detto che l’aiuterò”, ha confidato al giornale, “anche se sogna l’arte, la moda, mentre la sorella, la piccola Luisa, vuole fare la Nunziatella, l’Accademia militare: ha una passione per Esercito, Polizia, Nuclei speciali”. Emanuele Filiberto non potrebbe che essere più soddisfatto: la possibilità che la primogenita Vittoria indossi la corona non è così lontana. “Intanto si tratta di guidare verso il futuro un casato con mille annidi storia, gli ordini dinastici, le charities“, ha aggiunto, “poi ci sono i rapporti con gli altri casati”.

Emanuele Filiberto, impegni su vari fronti

Emanuele Filiberto è sempre più impegnato su vari fronti. Lo scorso 21 febbraio ha incontrato i bambini della scuola Palatucci di Roma per sostenere un laboratorio artistico, supportato dagli Ordini Dinastici di Casa Savoia. Il finanziamento riguarda il progetto Mus-e Italia, che coinvolge le Delegazioni di alcune delle più importanti regioni dello Stivale. “Nella convinzione che ogni bambino abbia il diritto di sperimentare i linguaggi dell’Arte, indipendentemente da dove vive e dalla sua situazione economica e famigliare”, ha precisato il Principe, come riferisce Affari Italiani. A distanza di diversi mesi dal suo debutto ad Amici Celebrities, Emanuele Filiberto è inoltre pronto a tornare in tv con L’Intervista, il programma di Maurizio Costanzo che andrà in onda su Canale 5 nella seconda serata di oggi, giovedì 12 marzo 2020. Al di là del piccolo schermo, il rampollo dei Savoia e ultimo erede di Umberto II continua a mietere sucessi grazie al Prince of Venice, ovvero il food truck che ha lanciato a Los Angeles e che offre pasta italiana a tutti gli avventori. Le ricette di pasta prevedono tutti i pilastri della tradizione italiana, come la pasta alla bolognese, all’amatriciana, alla carbonara, ma anche quella al pomodoro. Per scegliere gli chef della sua fucina ha richiesto poi qualcosa di particolare: che avessero cucinato pasta con le loro nonne. “Questo è il cuore del Principe di Venezia”, ha detto al Tatler, “è questo ciò che lo fa battere”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA