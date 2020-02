Emergenza Coronavirus, rinvii in Serie A?/ Juventus Inter e altre 4 gare a rischio

Non si placa l’emergenza Coronavirus: le cinque partite di Serie A, valide per la 26^ giornata, che il governo ha intimato di giocare a porte chiuse potrebbero essere rinviate. Il massimo campionato di calcio dunque potrebbe slittare nuovamente, nonostante la decisione di disputare comunque le gare del fine settimana sia pure senza la presenza del pubblico negli stadi: lo si capirà nelle prossime ore. Intanto Lazio Bologna, che apre la giornata oggi alle ore 15:00, non è in discussione: le partite che potrebbero subire un ulteriore rinvio sono quelle che riguardano il Nord Italia, nella fattispecie quelle di Lombardia ed Emilia Romagna. Dunque Milan Genoa – il lunch match di domenica 1 marzo – Sassuolo Brescia, Parma Spal e Udinese Fiorentina (quest’ultima si dovrebbe giocare oggi alle ore 18:00, e già settimana scorsa si era parlato di sospensione) ma soprattutto Juventus Inter: sarebbe il derby d’Italia la gara in base alla quale decidere, perchésan siro riveste una grande importanza in chiave scudetto ed è comunque un appuntamento di grande rilevanza, con 170 Paesi collegati in diretta per trasmetterne le immagini. Già le porte chiuse avevano fatto storcere il naso a molti; ora si parla addirittura di rinvio.

EMERGENZA CORONAVIRUS: LA SERIE A SI FERMA ANCORA?

L’emergenza Coronavirus potrebbe dunque imporre un altro stop alle partite di Serie A: da questo punto di vista ci sarebbero alcune squadre, soprattutto l’Inter, che passerebbero questo fine settimana con ben due gare da recuperare. Il problema è relativo al calendario: tra poco infatti torneranno gli impegni delle coppe europee, i nerazzurri devono giocare gli ottavi di Europa League mentre la Juventus ha il ritorno contro il Lione, ed entrambe dovranno poi andare a caccia della qualificazione alla finale di Coppa Italia dove è coinvolto anche il Milan. La situazione insomma è delicata, ma giustamente bisogna pensare innanzitutto ad evitare che il Coronavirus si espanda; sappiamo che in queste ore il governo dovrà decretare anche l’ulteriore chiusura degli edifici scolastici, il mondo del calcio è altrettanto importante per gli affari e le persone che muove. Le porte chiuse sembrano essere una buona soluzione, ma qui entrano in gioco altri fattori: per quanto riguarda Juventus Inter si era pensato di posticipare a lunedì in modo di giocare con la presenza dei tifosi, ma per l’appunto si parla di altre misure per la prossima settimana e di conseguenza la soluzione non sarebbe percorribile. Staremo a vedere quello che succederà…

© RIPRODUZIONE RISERVATA