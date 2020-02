Juventus Inter a porte chiuse per Coronavirus?/ Calendario Serie A, Figc “no tifosi”

Premesso che ancora una piena decisione la Figc non l’ha presa in attesa di un riscontro col Ministero della Salute, il prossimo weekend per la Serie A e per tutto lo sport italiano si preannuncia come altamente caotico per la sempre presente emergenza da Coronavirus. Dopo le partite rinviate ieri (Inter, Verona, Atalanta e Torino) è in arrivo la Champions League e l’Europa League e poi ancora il campionato sabato e domenica prossima dove tra l’altro si attende la sfida che potrebbe decidere lo Scudetto tra Juventus e Inter. Ebbene, nell’incontro con la task force medico scientifica della Figc, il Ministero della Salute ha precisato proprio questa mattina come in tutte le regioni colpite dall’emergenza coronavirus «la sospensione delle manifestazioni sportive aperte al pubblico scadrà domenica primo marzo compresa». Non si dovrebbe dunque vedere il Derby d’Italia con i tifosi, ma per questo motivo si stanno studiando delle alternative in sede di Consiglio Federale visto il caos per il calendario fitto di Serie A.

JUVENTUS INTER SI GIOCA A PORTE CHIUSE?

In un primo momento infatti si pensava di spostare di sole 24 ore Juventus Inter in modo da giocarla regolarmente non rientrando nell’ordinanza che vieta le manifestazioni sportive in Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna: il problema è che a quel punto giocare il Derby d’Italia di lunedì mette in forte contrasto con la Coppa Italia in arrivo il mercoledì immediatamente successivo con Juventus Milan sempre all’Allianz Stadium di Torino. Tutto questo, ovviamente, se l’emergenza Coronavirus dovesse far limitare lo stop allo sport nelle aree a rischio solo fino al prossimo 1 marzo: se invece dovesse essere prorogata l’emergenza allora l’ipotesi più sensata al momento risulta quella delle porte chiuse. La Federcalcio ha sollecitato il Governo a fornire chiarimenti tanto sulla possibilità di giocare a porte chiuse – non solo Juventus-Inter ma anche Milan-Genoa e tutte le altre partite coinvolte – sia sulla apertura degli impianti sportivi per permettere gli allenamenti delle squadre. Come spiega la Gazzetta dello Sport, in qualche comune le amministrazioni hanno chiuso in autonomia i lori campi sportivi (specie per le serie minori, ndr). Nel frattempo la Serie C Gironi A e B ha rinviato tutte le prossime partite della 9a giornata di ritorno, mentre per Serie B e Serie A vale per ora il decreto del Ministero in attesa però che vi siano ulteriori aggiornamenti già nelle prossime ore.

