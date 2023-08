Emergenza idrica e climatica/ L’esperto Martin Kainz: “2050? Se continuiamo a danneggiare l’ecosistema…”

L’importanza dell’acqua per salvaguardare il nostro ecosistema, l’ecologo Kainz: “Dobbiamo renderci conto di una cosa…”

Si parla di emergenza climatica e idrica sulle pagine del quotidiano austriaco Die Presse, con l’esperto Martin Kainz. Nel corso dell’intervista l’ecologo ha spiegato e ribadito quanto sia fondamentale l’acqua per la salvaguardia del nostro ecosistema, ma anche come sia necessario assumere maggiore consapevolezza nel rapporto con la natura circondante. “Dobbiamo imparare a capire che noi esseri umani non solo beviamo acqua, ma che tutto ciò che mangiamo e indossiamo richiede acqua”, ha detto Martin Kainz ai microfoni del giornale austriaco.

“Dobbiamo renderci conto che siamo parte della natura. Possiamo funzionare solo se manteniamo intatto il nostro habitat. Non siamo riusciti a farlo per molti decenni“, la constatazione amara dell’esperto che prevede anni duri all’orizzonte. “2050? Se continuiamo a danneggiare l’ecosistema avremo meno acqua. La regola fondamentale è utilizzare l’acqua solo dove è realmente disponibile. Questo è un principio ecologico“, le sue parole.

Emergenza idrica e climatica: le aree urbane rischiano di essere le più colpite, ora e in futuro

La situazione globale non è incoraggiante, ma la tendenza può essere se non invertita almeno rallentata. “Abbiamo abbastanza acqua sul pianeta. Tutto dipende da come la usiamo o da come la sprechiamo e al momento gli prestiamo troppa poca attenzione”, afferma Martin Kainz. L’esperto affronta il tema del degrado del suolo, ma si concentra anche e soprattutto sull’inquinamento, che sta minacciando la biodiversità.

“Inoltre, abbiamo più inondazioni“, continua l’ecologo, che prospetta scenari infernali. A suo dire, dunque, le aree urbane saranno quelle messe più a dura prova dall’emergenza clima. Qualcosa a cui, forse, ci siamo tristemente abituati. “Le maggiori conseguenze? Dove fa più caldo e dove vive la maggior parte delle persone, nelle aree urbane”, ha detto Kainz, ragionevolmente preoccupato dalla prospettiva di futuro con meno acqua.

