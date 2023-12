Emergenza morti per droga in UK: boom di nitazeni/ Oppioidi sintetici contenuti in ansiolitici contraffatti

Emergenza di morti per nitazeni: sono contenuti in ansiolitici venduti sul web

Il Regno Unito sta affrontando una crisi di decessi per droga in “stile americano” a causa dei farmaci letali che hanno contaminato i mercati illegali britannici: sono stati avviate indagini sui 94 morti negli ultimi sei mesi. Ad uccidere le vittime, quasi sempre potenti oppioidi sintetici noti come nitazeni, alcuni dei quali sono 500 volte più potenti della morfina: questi sono stati rilevati in almeno 20 località in tutto il Regno Unito da settembre, con un preoccupante aumento della disponibilità, come spiega il The Independent. I farmaci si trovano sempre più spesso come ansiolitici contraffatti venduti sul dark web e nelle farmacie online.

I funzionari sanitari hanno lanciato un avvertimento: le compresse contaminate, comunemente commercializzate come Xanax o Valium, potrebbero causare overdose involontarie, mentre gli attivisti temono che l’aumento delle potenti droghe di strada potrebbe inaugurare la più grande crisi da quando l’epidemia di HIV e AIDS ha colpito i consumatori di droga negli anni ’80. I nuovi farmaci letali sono stati rilevati in 20 campioni in tutto il Regno Unito da settembre, da utenti che pensavano di acquistare farmaci da prescrizione noti come benzodiazepine. Questi vengono venduti in blister e scatole che sembrano prodotti farmaceutici legittimi: gli utenti segnalano overdose e allucinazioni. La National Crime Agency (NCA) sta indagando su 54 decessi legati ai nitazeni tra giugno e dicembre, con altri 40 decessi in attesa dei risultati della tossicologia forense.

Morti per droga, si rischia un’epidemia stile Usa

A causa dei farmaci letali potrebbe esserci “un’epidemia” di morti come quella statunitense dei decessi legati alla droga. I nitazeni furono sviluppati per la prima volta negli anni ’50 come antidolorifici, ma sono così potenti e creano dipendenza che non ne fu mai approvato l’uso. Tuttavia stanno diventando sempre più comuni nei mercati delle droghe illecite: recenti overdose da nitazene sono state collegate a lotti contaminati di eroina, ma i composti pericolosi vengono ora rilevati in una gamma di prodotti soggetti a prescrizione commercializzati illegalmente, tra cui il falso ossicodone (OxyContin), diazepam (Valium) e alprazolam (Xanax). La prima morte correlata al nitazene nel Regno Unito è stata registrata nel 2019. Nell’estate del 2021 si è verificata un’ondata di morti e overdose legate all’eroina nel sud-est.

Quest’estate i nitazeni sono stati rilevati in tutto il Paese: sono sempre più venduti in compresse contraffatte, ha spiegato all’Independent la dottoressa Caroline Copeland, direttrice del Programma nazionale sulle morti per abuso di sostanze presso il Kings College di Londra. “Questo è un grosso problema. Il Regno Unito stava già affrontando una crisi di morti legate alla droga e ora ci troviamo di fronte a una maggiore diffusione degli oppioidi sintetici. Tutto quello che dobbiamo fare è guardare cosa sta succedendo negli Stati Uniti”, ha detto. Gli ultimi dati mostrano che i decessi legati alla droga sono al livello più alto degli ultimi dieci anni, con 4.907 registrati in Inghilterra e Galles nel 2022: quasi la metà dei quali riguardava un oppiaceo.

Nitazeni venduti sul web con prescrizione illegale

La Public Health Wales ha emesso un avvertimento invitando le persone ad assumere solo farmaci soggetti a prescrizione forniti da un medico dopo che i nuovi composti mortali – spesso paragonati al fentanil – sono stati rilevati per la prima volta in pillole vendute come diazepam a febbraio. Il fenomeno è aumentato da settembre, con nitazeni rilevati in 20 campioni di farmaci venduti come benzodiazepine da prescrizione in ogni angolo del Regno Unito. Molti utenti hanno segnalato overdose, allucinazioni, perdita di memoria e ideazione suicidaria tra gli effetti. Ciò rappresenta una minaccia particolare per le migliaia di persone che acquistano farmaci con prescrizione illegale online: si tratta di persone, spesso giovani, consumatori di droghe a scopo ricreativo o che cercano di combattere problemi come ansia e insonnia.











