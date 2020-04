Emerson Palmieri alla Juventus?/ Calciomercato, a sinistra c’è anche Luca Pellegrini

Emerson Palmieri sembra destinato alla Juventus: il calciomercato estivo potrebbe regalare a Maurizio Sarri un giocatore già allenato la scorsa stagione, quando il toscano era sulla panchina del Chelsea. Insieme i due hanno vinto l’Europa League, poi il tecnico ha accettato la chiamata dei bianconeri; il terzino sinistro è rimasto a vestire la maglia dei Blues dove però non è titolare, perché in quel ruolo è Marcos Alonso ad avere la precedenza. Con 43 presenze in Serie A (distribuite tra Roma e Palermo) e 7 nella nostra nazionale Emerson Palmieri ha comunque l’esperienza giusta per essere un fattore nella squadra bianconera, e in più ha ancora 25 anni il che lo rende un elemento sul quale poter ragionare a lungo termine. Il suo arrivo in squadra non significherebbe necessariamente la partenza di Alex Sandro, anche se l’ex Porto rischia seriamente di avere meno minutaggio.

Su di lui la Juventus dovrà prendere una decisione: nelle ultime ore alcune indiscrezioni parlano di un interessamento del Psg che potrebbe chiedere il terzino brasiliano come parziale contropartita per Mauro Icardi (qualora i campioni d’Italia dovessero affondare il colpo per il bomber), in ogni caso Alex Sandro è da tempo sulla lista delle possibili cessioni bianconere. In estate è rimasto essendo l’unico laterale sinistro di ruolo, anche se poi sia Mattia De Sciglio che Danilo possono cambiare corsia; in questo senso nelle analisi di Fabio Paratici sul ruolo di terzino sinistro entra in gioco anche Luca Pellegrini che, arrivato alla Juventus nello scambio che ha coinvolto Leonardo Spinazzola, rientrerà dal prestito al Cagliari e dovrebbe rimanere a disposizione di Sarri. Improvvisamente dunque la Juventus si troverebbe ad avere tre esterni bassi su quella corsia; inevitabile che possano essere considerati troppi.

Anche perché, naturalmente, i conti di Sarri dovranno essere fatti anche sulla base di quanto succederà sull’altro versante: Danilo dovrebbe restare e bisogna sempre considerare Juan Cuadrado che, se anche in questa stagione è stato riportato ad agire nel tridente offensivo, è sempre utile come terzino e potrebbe esservi destinato qualora davanti arrivasse qualcuno (di sicuro ci sarà Dejan Kulusevski). Al tecnico della Juventus le rose eccessivamente lunghe non sono mai andate a genio, meglio avere meno rotazioni ma punti fermi nelle scelte tecniche e tattiche; ad ogni modo la notizia di Tuttosport lascia intendere che Alex Sandro possa comunque rimanere in bianconero anche per la stagione 2020-2021. A quel punto sarebbe sempre lui il titolare, con Emerson Palmieri da prima riserva e Pellegrini che potrebbe giocarsi le sue chance alla ricerca di minuti di qualità, o magari accettare un altro prestito per poi essere pronto quando effettivamente l’esterno brasiliano sarà venduto.



