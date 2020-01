Kulusevski alla Juventus/ Terminate le visite mediche: resterà al Parma fino a giugno

Dejan Kulusevski è un nuovo calciatore della Juventus: i bianconeri hanno raggiunto l’accordo con l’Atalanta, operazione da 35 milioni di euro più 9 di bonus legati ai risultati e alle prestazioni del calciatore. Il talento firmerà un contratto di cinque anni con stipendio a salire da 2,5 milioni di euro più bonus a stagione. L’ex primavera nerazzurro ha svolto le visite mediche di rito al J Medical ed è stato accolto da una folla di tifosi. Maxi plusvalenza per la Dea, che nel 2016 pagò il cartellino del calciatore meno di 100 mila euro al Brommapojkarna.

Soffiato all’Inter, il fantasista resterà fino al termine della stagione al Parma: bianconeri e ducali non hanno raggiunto l’accordo per liberare il talento fin da subito. Il Parma ha detto no al prestito secco di Marko Pjaca, seguito in passato dal ds Faggiano. Intervistato da Tuttomercatoweb, Luigi Apolloni ha sottolineato: «Credo che abbia il carattere giusto per entrare nel pianeta Juve. Come dicevo, dà l’impressione di essere un ragazzo umile, che si fa apprezzare anche per come si comporta. Credo che col tempo possa ritagliarsi alla grande un suo ruolo nella Juve».

