Emi De Sica, morta la prima figlia di Vittorio/ Il fratello Christian: “Mi mancherai”

Un grave lutto ha colpito oggi la famiglia De Sica. È morta all’età di 83 anni Emi De Sica, la prima figlia di Vittorio, nata dalla relazione dell’attore con la sua prima moglie, l’attrice Giuditta Rissone. Ad annunciare la sua morte è stata proprio il fratello Christian con un post pubblicato sui social. L’attore ha infatti condiviso una foto in bianco e nero di papà Vittorio che abbraccia la sorella Emi, entrambi sorridono all’obiettivo felici.

A questo scatto, Christian ha accompagnato un messaggio semplice ma ricco di amore: “Ciao Emi, mi mancherai. Dai un bacio a papà”. Emi, come la chiama Christian De Sica, è l’abbreviativo di Emilia. La donna aveva 83 anni e, al momento, non sono note le cause che l’hanno condotta al decesso.

Emi De Sica e la travagliata storia di papà Vittorio e mamma Giuditta Rissone

Emi De Sica non era una donna che amava stare sotto i riflettori, infatti poco si conosce della sua vita provata, nonostante abbia avuto una famiglia così nota e importante. Ricordiamo che papà Vittorio De Sica sposò Giuditta Rissone nel 1937, nella chiesa di Borgo San Pietro ad Asti. I due si erano conosciuti dieci anni prima e l’anno successivo alle nozze è nata poi Emilia. Purtroppo la loro relazione giunse poi al termine qualche anno dopo. Successivamente, Vittorio ebbe una relazione con l’attrice catalana María Mercader, e, nel 1954 e, ottenne il divorzio dalla moglie e madre di Emilia per poter poi sposare la nuova fiamma. Da questo matrimonio sono nati i due figli Manuel e Christian nel 1951.

