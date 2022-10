Emilia Caputo e Angelica: moglie e figlia Lorenzo Fontana/ Nozze con doppio rito e…

Emilia Caputo e Angelica: moglie e figlia Lorenzo Fontana, nessuna foto sui social

Emilia Caputo è la moglie che Lorenzo Fontana – ex Ministro della Famiglia e nuovo Presidente della Camera dei Deputati – ha sposato con doppio rito, canonico e tridentino. La coppia, infatti, ha pronunciato sia il fatidico sì religioso con una cerimonia celebrata da don Wilmar Pavesi sacerdote pre-conciliare vicino ai tradizionalisti cattolici come fa sapere La Repubblica che il sì civile con il rito celebrato dall’ex sindaco di Verona Flavio Tosi con Matteo Salvini testimone. La coppia, dopo il matrimonio, ha allargato la famiglia con la nascita di Angelica, per ora unica figlia.

Di Emilia Caputo si sa solo che lavora presso il Parlamento Europeo e dovrebbe essere laureata in legge. Della vita privata di Lorenzo Fontana non si sa altro. Sul profilo del Ministro non c’è alcuna foto insieme alla moglie il cui profilo, seguito proprio dal marito, è chiuso e ha pochi followers, segno del desiderio di voler restare dietro le quinte.

Emilia Romano e Lorenzo Fontana: matrimonio lontano dai riflettori

Classe 1980, laureato in scienze politiche e in storia della civiltà cristiana, Lorenzo Fontana ha un curriculum importante nel mondo della politica. Tuttavia, della sua vita privata si sa davvero poco se non che ha una famiglia ed è sposato con Emilia Romano non solo civilmente, ma anche con rito religioso essendo molto cattolico. Papà di Angelica, Fontana non ha mai nascosto di essere contrario all’aborto.

«Sono contrario all’aborto. E sono favorevole all’obiezione di coscienza da parte dei medici che non si sentono di praticarlo. Credo che in quella legge ci sia una parte sui consultori che è stata poco applicata, per non dire del tutto ignorata. Se riuscissi, attraverso politiche a favore della natalità, a convincere le coppie o le ragazze che vedono difficoltà a portare avanti una gravidanza sarebbe già un grande risultato. Quanto alla revisione della legge, non è nel programma di Governo e credo che non ci sia una maggioranza favorevole a una riforma. Ma se riuscissi a disincentivare l’aborto attraverso le politiche familiari sarebbe già un grosso passo avanti», dichiarava Lorenzo Fontana nel 2018 ai microfoni di Famiglia Cristiana, a conferma della volontà con la moglie Emilia Caputo e la figlia Angelica di impostare la famiglia sui valori cristiani e aperta alla cultura della vita.

