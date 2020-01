Emilia, mamma Aristide ‘Mummy’/ “Mio figlio è introverso ma dentro ha un mondo”

Mamma Emilia, detta Mamma Mummy, commenta il Grande Fratello di suo figlio Aristide durante la diretta della quarta puntata. Alfonso Signorini le chiede un parere sull’avventura del simpaticissimo Aristide, che a detta di Emilia ha un mondo intero da mostrare al pubblico, nonostante la sua timidezza: “Il mio Aristide ha un carattere introverso devo dire ma dentro ha tutto”. Mamma Emilia, forse, potrà parlare con suo figlio durante la diretta, ma per il momento Alfonso Signorini preferisce concentrarsi su alcuni consigli di seduzione per Aristide: “Ti affido a Wanda e Pupo che di seduzione se ne intendono“, dice. Mamma Emilia osserva da studio questa sorta di lezione di seduzione ad Aristide, che dovrà corteggiare la bellissima Elisa De Panicis. Signorini si collega con la De Panicis, che dovrà stare al gioco e cedere alle lusinghe del concorrente. Possibile che a fine sketch Aristide possa incontrare sua madre Emilia o almeno salutarla in video. Da casa e sui social il pubblico segue molto divertito. Mamma Mummy anche si diverte, da studio, potendo vedere da vicino suo figlio vivere al meglio quello che in fondo è soltanto un gioco.

