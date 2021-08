Emiliano/ “Docenti e alunni a scuola senza vaccino sfiora responsabilità penale”

Il governatore della regione Puglia, Emiliano, ospite in collegamento con il programma di Canale 5, Morning News. Si parla del Green Pass, che da domani entrerà in vigore obbligatoriamente: “Siamo favorevoli al Green Pass – spiega Emiliano parlando con Simona Branchetti – è una certificazione che dice che le persone sono sicure, si possono incontrare e possono entrare in luoghi di comunità”.

E ancora: “Il Green Pass serve anche a stimolare vaccinazioni, se io ti dico che puoi entrare in pizzeria solo col Green Pass, è logico che qualcuno per avere una vacanza più libera si vaccina, si tutela e tutela gli altri, ecco perchè la battaglia contro il Green Pass è sbagliata, io capisco tutte le verità di chi deve subire un trattamento sanitario sul proprio corpo”. Sul prezzo calmierato dei tamponi: “Ne stavamo discutendo ieri, consentendo l’intervento delle regioni ma con i soldi del fondo sanitario nazionale, mentre il governo pretende che le regioni intervengano sul costo con il bilancio ordinario e ciò crea problemi”.

EMILIANO: “LA PUGLIA UNA DELLE REGIONI CHE HA VACCINATO DI PIU’”

Quindi il governatore Emiliano ha lodato la sua regione, la Puglia, per quanto riguarda la campagna vaccinale: “E’ una delle regioni che ha vaccinato più delle altre, siamo in testa da sempre assieme alla Lombardia, nonostante un sistema sanitario molto più piccolo”.

Infine sulla scuola, il giudizio è eloquente: “Stiamo attendendo le decisioni del governo, le regioni sono dell’idea che la scuola in presenza vada garantita a regole identiche a quelle per i ristoranti e i teatri, si entra a scuola con una certificazione, mandare a scuola insegnanti e allievi non responsabili sfiora una responsabilità penale, non è possibile mandare a scuola gente non vaccinata che pensa che sia un pericolo”.

