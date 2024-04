Emiliano Liuzzi chi è e com’è morto, ex compagno di Lucrezia Lante della Rovere/ Malore improvviso

Emiliano Liuzzi chi è e com’è morto l’ex compagno di Lucrezia Lante della Rovere

Nella puntata di oggi a Da noi… A ruota libera, sarà ospite l’attrice Lucrezia Lante della Rovere. La sua è stata una carriera molto piena, come la sua vita sentimentale. La modella è stata sentimentalmente legata all’ex compagno Emiliano Liuzzi giornalista morto prematuramente, nel 2016, a causa di un malore improvviso.

Aveva soltanto 46 anni quando è scomparso; un dolore enorme per la figlia di Marina Ripa di Meana: “In questi momenti vai giù nel pozzo. Io l’ho fatto. Ma poi tocchi il fondo, ti concedi di star male, e speri di tornare su. In quello gli amici sono fondamentali. Dopo Emiliano e un paio di mesi in picchiata libera, il lavoro è stato la mia psicoterapia. Ti rimetti in pista, stai in mezzo alla gente, senti di essere accolta” dichiarava l’attrice a Vanity Fair.

Emiliano Liuzzi chi è: il dolore di Lucrezia Lante della Rovere per la sua morte

Emiliano Liuzzi è venuto a mancare improvvisamente, proprio mentre era con la compagna Lucrezia Lante della Rovere. E’ stata l’attrice a chiamare i soccorsi che, però, non sono riusciti a salvare il giornalista. La sua scomparsa è stata un trauma per la figlia di Marina Ripa di Meana che, ai microfoni di Oggi è un altro giorno, dichiarava:

“Non ci siamo fatti mancare nulla. La vita è così: un momento c’è, l’attimo dopo sparisce. Ho avuto mesi di paralisi per il troppo dolore. Poi per fortuna il mio lavoro mi ha aiutato, con il ‘ceffo’, Luca Barbareschi, che mi ha offerto una bellissima serie tv. Sono entrata in un turbinio di lavoro intensissimo che mi ha distratta. Il lavoro è la mia passione e sono stata a contatto con le persone”.

