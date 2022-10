Lucrezia Lante della Rovere, ex compagni/ Dalla morte Emiliano Liuzzi a Luca Barbareschi “Andai in analisi”

Emiliano Liuzzi e Luca Barbareschi sono due degli ex di Lucrezia Lante della Rovere. Le relazioni sono state entrambe dolorose, seppure per diversi motivi. Quella con il giornalista de Il Fatto Quotidiano, infatti, si è concluso con la sua prematura morte, avvenuta nel 2016 a causa di un malore improvviso. L’uomo è stato rinvenuto privo di vita proprio all’interno della casa romana dell’attrice. A chiamare i soccorsi, intorno alle 3.30, è stata proprio quest’ultima, ma ormai non c’era più nulla da fare. Aveva soltanto 46 anni.

Per la figlia di Marina Ripa di Meana è stato difficile affrontare il lutto. “In questi momenti vai giù nel pozzo. Io l’ho fatto. Ma poi tocchi il fondo, ti concedi di star male, e speri di tornare su. In quello gli amici sono fondamentali. Dopo Emiliano e un paio di mesi in picchiata libera, il lavoro è stato la mia psicoterapia. Ti rimetti in pista, stai in mezzo alla gente, senti di essere accolta”, ha raccontato in passato l’attrice a Vanity Fair.

Emiliano Liuzzi e Luca Barbareschi, ex Lucrezia Lante della Rovere: dal lutto all’analisi

Emiliano Liuzzi non è tuttavia l’unico ex di Lucrezia Lante della Rovere: tra gli altri c’è anche il collega Luca Barbareschi. Anche questa relazione ha fatto soffrire l’attrice, seppure esclusivamente dal punto di vista sentimentale. “Mi ha fatto soffrire e sono andata in analisi”, ha ammesso in passato a Verissimo. Il periodo successivo alla rottura è stato duro. “Era la difficoltà del vivere. Ero piccola, fragile, delicata, con due figlie. La vita ti piomba addosso, avevo bisogno di qualcuno con cui parlare e quindi mi sono rivolta ad uno specialista”.

In passato tra l’altro la figlia di Marina Ripa di Meana è stata anche la compagna del pittore Marco Tirelli per 5 anni, del regista Gianpaolo Tescari e dell’imprenditore Giovanni Malagò, da cui ha avuto le due figlie, Ludovica e Vittoria.











