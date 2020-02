Emiliano Pierantoni, marito Carlotta Maggiorana/ Entra al GF Vip dopo la sua crisi?

Emiliano Pierantoni potrebbe fare il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip questa sera. Carlotta Maggiorana rischia di dover abbandonare la Casa per la nuova nomination che la vede protagonista, un’uscita da lei però desiderata. La Miss ha palesato negli ultimi giorni di essere in crisi e di non riuscire a sopportare ulteriormente la permanenza nella Casa. Complice anche la mancanza dei suoi affetti, Emiliano in primis. Per darle la giusta forza per continuare la sua avventura, l’uomo potrebbe dunque fare il suo ingresso questa sera per una romantica sorpresa d’amore. C’è tuttavia da dire che, finora, Emiliano ha preferito non mostrarsi in tv e mantenersi lontano dai riflettori. Che possa fare un’eccezione per sua moglie e per questo suo momento difficile?

Emiliano Pierantoni, sorpresa al Grande Fratello Vip del marito Carlotta Maggiorana?

Carlotta Maggiorana sente in modo forte la mancanza di suo marito Emiliano Pierantoni, tanto da confessare a Patrick al Grande Fratello Vip di essere pronta ad andare via anche subito. “Io qui non riesco a starci per come sono messa. – ha ammesso – Purtroppo non mi passa, quindi mi sono sfogata e ho detto quello che voglio. La cosa che mi farebbe più felice sarebbe abbandonare adesso”. “Ringrazio il pubblico perché mi sostiene, mi ama e ha capito chi è Carlotta. – ha aggiunto poi la Maggiorana – Mi sono fatta conoscere e ho dato tutta me stessa. Sento di non farcela più fisicamente e vorrei tornare a casa. Spero che il pubblico mi faccia tornare dalla mia famiglia”.

