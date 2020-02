Carlotta Maggiorana abbandona il Grande Fratello Vip?/ Video “Non sto più bene”

Carlotta Maggiorana, ex Miss Italia, continua a reclamare di voler uscire dal Grande Fratello Vip. La giovane da settimane ormai manifesta un certo senso di disagio dovuto evidentemente anche alle sue condizioni fisiche. Questo lunedì potrebbe uscire davvero, dopo aver già manifestato in passato la voglia di tornare dalla sua famiglia. Un rischio maggiore è dato proprio dalla sua presenza in nomination, ma a parte questo ha nuovamente chiesto al GF Vip di poter lasciare il reality, come emerso da una conversazione avuta con Patrick Ray Pugliese nelle passate ore. “Sì, gli ho detto che domani voglio tornare a casa”, ha spiegato. La giovane ex Miss ha fatto intendere di essersi appellata adesso anche al pubblico da casa al fine di poter uscire attraverso la nomination che la vede protagonista. “Spero che mi aiuteranno”, ha confidato al gieffino. “Ho fatto il mio percorso, ho dato tutta me stessa, ma non sto più bene fisicamente, quindi spero che domani il pubblico mi voti, perché voglio tornare a casa”, ha aggiunto sconfortata ma serena di aver detto la verità.

CARLOTTA MAGGIORANA E LA DECISIONE DI LASCIARE IL GF VIP

Parlando sempre con Patrick, Carlotta Maggiorana ha aggiunto: “Ho detto quella che sono e quello che voglio”. L’inquilino le ha fatto notare che sarebbero in tanti a voler essere al suo posto, nei panni di concorrenti del Grande Fratello Vip. Pur comprendendo il suo discorso, la Maggiorana ha proseguito: “Io qui non riesco a starci per come sono messa fisicamente. Purtroppo non mi passa, quindi mi sono sfogata e ho detto quello che voglio”, lasciando intendere il suo desiderio reso noto anche al GF Vip, probabilmente in confessionale. “La cosa che mi farebbe stare più felice? Abbandonare adesso. Vediamo domani cosa succede”, ha aggiunto, confidando ancora una volta nel volere del pubblico da casa. Proprio a coloro che la seguono ha voluto infine rivolgere un pensiero: “Io ringrazio il pubblico, perché mi sostiene, perché mi ama, perché ha capito chi è Carlotta. Mi sono fatta conoscere e ho dato tutta me stessa. Sento di non farcela più fisicamente, domani vorrei tornare a casa. Spero che il pubblico mi faccia tornare dalla mia famiglia”.

Visualizza questo post su Instagram “Spero di uscire domani” ⚡️ #GFVIP Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv) in data: 2 Feb 2020 alle ore 8:27 PST





