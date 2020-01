Emiliano Pierantoni, marito Carlotta Maggiorana/ Pronto per sostenere la sua metà

Emiliano Pierantoni, marito di Carlotta Maggiorana, potrebbe essere ospite nello studio di Canale 5 per la puntata di stasera del Grande Fratello Vip 2020. Questo perché sua moglie, Miss Italia nel 2018, è arrivata a un bivio e in settimana è scoppiata a piangere all’interno della casa più famosa della televisione. La sensazione è che la ragazza classe 1992 possa decidere di abbandonare il reality show già da stasera con l’uomo che potrebbe darle le motivazioni giuste per andare avanti. Di certo la possibilità di parlare in collegamento con il suo Emiliano potrebbe aiutarla a ritrovare la forza per affrontare questa difficile avventura. Staremo a vedere se le parole d’affetto del suo uomo le daranno la possibilità di ricredersi su una decisione che ora sembra già presa.

Della sua vita privata però sappiamo davvero poco. Basti pensare che si sa che è un classe 1979, anche dal racconto della prima volta in cui i due si sono visti “lei aveva 17 anni e io 30”. Inoltre sappiamo che è del segno del Sagittario, non sapendo tuttavia la precisa data di nascita che per ovvi motivi si colloca tra il 21 novembre e il 21 dicembre. L’uomo originario di Pescara ha voluto tenere la sua storia d’amore con la bellissima Carlotta lontana da un mondo che non gli appartiene, visto che lui nella vita fa l’imprenditore. Certo è che se la ragazza si aprirà ulteriormente potrebbe darci altre informazioni interessanti sull’uomo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA