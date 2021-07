Emilio Albertario, marito Simonetta Matone/ “Tra noi tanto amore e pazienza”

Emilio Albertario è il marito di Simonetta Matone, il magistrato protagonista della nuova puntata de “Le Ragazze” su Rai3. Per il magistrato e giudice si tratta del secondo matrimonio. Nonostante una carriera impegnativa, la Matone è riuscita comunque a dedicarsi alla sua vita privata anche se non poche difficoltà come ha raccontato lei stessa parlando della sua sfera sentimentale. “Mi sono sposata due volte, ho due figlie dal primo matrimonio, un figlio dal secondo, più il figlio che mio marito già aveva e una nipotina di pochi mesi” – ha rivelato la magistrato a spavalda.it precisando – “viviamo tutti insieme appassionatamente ma è l’aspetto più faticoso della vita perché se vuoi seguire i figli devi fare dei sacrifici”.

La storia d’amore tra Emilio Albertario e Simonetta Matone prosegue a gonfie vele anche se la stessa giudice ha raccontato il segreto per tenere vivo un rapporto dopo così tanto tempo. “Con tanto amore e pazienza. Perdonando cose che a 20-30 anni non avresti mai perdonato” – ha rivelato la Matone precisando – “é un problema di tolleranza, di cambiare la propria testa. Vedo donne che sono rimaste sole perché avevano accanto dei bastardi e sono state incapaci di perdonare. Esistono donne intransigenti che non hanno saputo accettare i tradimenti e le doppie vite degli uomini”.

Emilio Albertario, chi è il marito di Simonetta Matone

Ma chi è Emilio Albertario, il marito del magistrato Simonetta Matone? Classe 1952, Emilio è nato il 2 luglio a Roma e lavora come giornalista. Dal 17 gennaio del 1984 è iscritto regolarmente all’Ordine dei giornalisti e si occupa anche della dirigenza della Rai. Nel 1984 viene assunto a tempo indeterminato come redattore del GR2 occupandosi anche di due edizioni del GR2 Radiomattino in onda alle 7.30 e 8.30. Successivamente dal 1986 al 1993 si è occupato anche delle edizioni GR2 Radiogiorno in onda alle 12.30 e 13.30 .

Qualche anno dopo, per la precisone nel 1994, approda a Rai Radio 1 dove ha presentato l’edizione principale del GR1, Radio anch’io e diverse puntate di Zapping. Nel 1996 l’addio al Giornale Radio Rai e il passaggio alla TGR, dove diventa caporedattore regionale del Lazio. Due anni dopo arriva nella redazione del TG2 prima come Caporedattore del Coordinamento edizioni e Responsabile dei notiziari del mattino nel fine settimana. Poco dopo diventa capo della redazione di TG2 Costume e Società e coordinatore della Rubrica quotidiana Costume e Società. Nel 2004 la nomina di caporedattore centrale confermata pochi anni dopo anche dal direttore Mario Orfeo.

