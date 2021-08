Emilio, il figlio di Michael Ballack morto in un incidente stradale/ Tragedia in quad

Una vera e propria tragedia quella che ha colpito in queste ore Michael Ballack. Arriva dal Portogallo la notizia della morte di suo figlio Emilio Ballack, di 18 anni, a causa di un incidente stradale. Questo sarebbe avvenuto a Troia, a sud di Lisbona, vicino alla seconda casa della famiglia Ballack, che stava transcorrendo lì alcuni giorni di vacanza. Emilio si trovava a bordo di un quad quando è rimasto vittima dell’incidente che gli è stato fatale. Al momento non si conoscono le dinamiche precise, se non che subito dopo il ragazzo è stato prontamente soccorso. Sono arrivati i vigili del fuoco che hanno estratto Emilio Ballack dal quad, tuttavia per il figlio dell’ex calciatore non c’è stato niente da fare. Non ci sono al momento comunicati da parte della famiglia su quanto accaduto, né ulteriori dettagli sull’incidente.

Emilio Ballack è uno dei tre figli dell’ex calciatore Michael Ballack

Negli ultimi giorni Emilio Ballack ha condiviso sui social alcune foto delle vacanze che stava trascorrendo proprio in Portogallo. Stando alle poche informazioni arrivate, l’incidente che è stato fatale a Emilio è avvenuto nelle prime ore di oggi, giovedì 5 agosto. Un momento drammatico per Michael Ballack, che gli appassionati di calcio ricorderanno per gli anni passati nella nazionale della Germania. Ha inoltre giocato nelle squadre tedesche del Bayer Leverkusen e Bayern Monaco, poi in Inghilterra con il Chelsea. L’ex calciatore ha tre figli: Emilio è nato dal matrimonio di Michael con Simone Lambe, gli altri fratelli sono Louis e Jordi.

