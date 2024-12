DIRETTA BENFICA BOLOGNA PRIMAVERA, PER LA GLORIA

Una sfida che purtroppo per il club italiano è già ininfluente per il percorso europeo. La diretta Benfica Bologna Primavera, che si giocherà mercoledì 11 dicembre 2024 alle ore 12:00, avrà infatti valore solo per i lusitani. Il Benfica è a quota 8 punti in 5 partite con la 23esima squadra ovvero la prima delle eliminate a 7. Dunque una vittoria garantirebbe la matematica certezza di un posto alla fase successiva e questo lusso il club portoghese se lo può concedere anche grazie al 2-0 col Feyenoord di fine ottobre.

Il Bologna vanta appena due punti, peggio solo il duo Sparta Praga-Feyenoord a 1, e dunque è ormai fuori da ogni possibile scenario che la vedrebbe tra le prime 22. I due pareggi prima con il Monaco e poi col Lille hanno tagliato le gambe agli emiliani.

DOVE VEDERE DIRETTA TV BENFICA BOLOGNA PRIMAVERA, STREAMING VIDEO

Purtroppo non sarà possibile assistere alla diretta Benfica Bologna Primavera IN TV. Come se non bastasse, la gara non potrà essere vista nemmeno in diretta streaming dunque vi consigliamo ulteriormente di seguirla insieme a noi.

LE PROBABILI FORMAZIONI BENFICA BOLOGNA PRIMAVERA

Ora osserviamo insieme le probabili formazioni della diretta Benfica Bologna Primavera. Il club portoghese si schiererà secondo il modulo 4-3-3 con Voitinovicius in porta. Difesa a quattro composta da Santos, Fonseca, Oliveira e Martins. A centrocampo Berardes, Ferreira e Freitas mentre in attacco ecco Tome e Lima ai lati di Varela.

Il Bologna invece replica con l’assetto tattico 4-3-1-2 con Pessina in porta, protetto qualche metro più avanti da Nesi, De Luca, Dio e Papazov. Agiranno da mezzali Labedzki e Gattor con Nordvall regista e Ravaglioli trequartista dietro a Tonia e Castaldo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE BENFICA BOLOGNA PRIMAVERA

Ma quali sono le quote per le scommesse della diretta Benfica Bologna Primavera e chi parte favorito? Secondo i bookmakers saranno i portoghesi nettamente in vantaggio a 1.10 contro il segno X a 8 e il 2 fisso a 15 volte la posta in palio.

L’Over 2.5, vale a dire almeno tre reti nel match, è offerto a 1.33 con l’Under alla stessa soglia a 2.90. Chiudiamo con Gol e No Gol rispettivamente a 2.10 e 1.58.