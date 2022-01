Emilio Lussu, chi è e com’è morto/ Dal Partito Sardo alla malattia ai polmoni

Chi è Emilio Lussu?

Emilio Lussu è stato uno scrittore, militare e politico. Nato il 4 dicembre del 1980 ad Armungia, Lussu ha ricoperto più volte la carica di ministro al Parlamento italiano. Antifascista, Lussu ha fondato il Partito Sardo d’Azione e il movimento Giustizia e Libertà. Per le sue ideologie politiche è stato aggredito, ferito e poi confinato a Lipari. Una volta evaso, si è rifugiato per circa 14 anni. Non solo, ha partecipato come ufficiale alla Prima guerra mondiale, ma anche alla Guerra civile spagnola. Tra i suoi incarichi anche quello di dirigente politico ed è stato parte attiva nella Resistenza italiana. Il 5 marzo del 1975 muore a Roma a causa di una malattia ai polmoni, debilitati per la permanenza in carcere sotto il regime fascista.

Lussu è uscito di scena con classe ed eleganza scegliendo il silenzio e la discrezione che l’hanno sempre rappresentato. Come uomo, infatti, ha sempre rifiutato ogni atto che non fosse essenziale e per questo motivo è uscito di scena in modo silenzioso proprio come aveva fatto quando aveva deciso di lasciare la politica e la vita pubblica.

Com’è morto Emilio Lussu

Emilio Lussu si è spento all’età di 85 anni alle ore 14 di mercoledì 5 marzo 1975 nella sua casa romana di piazza Adriana. Ad annunciare la morte sono stati i figli a cui aveva espressamente richiesto di essere cremato alla presenza della moglie Joyce e del figlio Giovanni presso l’Istituto di medicina legale di Roma. Le ceneri dell’ uomo poli­tico e scrittore, eroe della prima guerra mondiale e combat­tente della libertà sotto il fascismo, sono a Roma per sua richiesta.

Il politico e scrittore è venuto a mancare mentre era intento a scrivere “Crollo della classe dirigente fascista e della monar­chia italiana”. Le ultime parole alla moglie Joyce poco prima di morire: “è triste rive­dere, dopo trent’anni di egemonia democristiana, i picchiatori fascisti nuovamente in strada”.

