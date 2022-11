Emily Chesterton, muore a 30 anni star del teatro inglese/ “Cause naturali…”

Giorno tragico per il mondo dello spettacolo: si è spenta, alla giovanissima età di 30 anni, la celebre stella del teatro inglese, Emily Chesterton. L’attrice teatrale, in realtà, ha perso la vita nei primi giorni di novembre, solo ora però la famiglia ha deciso di rendere pubblica l’informazione e, con un tragico messaggio social, ha avvisato amici, famigliari e fan, della morte della ragazza: “Cara famiglia e amici, è con il cuore pesante che dobbiamo annunciare la scomparsa della nostra cara Emily”, si legge sul profilo Twitter dell’attrice.

Ma come è morta la giovane? A spiegare le dinamiche e far luce sulla sua scomparsa è la famiglia stessa che nel medesimo messaggio Twitter specifica: “Emily è morta di cause naturali impreviste, circondata dalla sua famiglia”. Ora il mondo piange un’artista eccellente ma non solo, anche uno splendido essere umano: “Non solo era la figlia e la sorella più dolce, la migliore zia e la partner più amorevole, Emily era una persona bellissima e ci mancherà moltissimo”, conclude la famiglia promettendo poi ai follower dell’attrice di omaggiarla in modo adeguato.

Dear family and friends,

It is with heavy hearts that we have to announce the passing of our dear Emily.

Due to unexpected natural causes, Emily passed away surrounded by her family. pic.twitter.com/mP9Q9vxMiv

— Emily Chesterton (@EmilyChesterton) November 9, 2022