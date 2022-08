Emily Ratajkowski tradita da Sebastian Bear-McClard?/ Lui vuole riconquistarla ma…

Emily Ratajkowski e i presunti tradimenti del marito: lui vorrebbe riconquistarla, ma…

Giungono nuove indiscrezioni sulla presunta crisi in corso tra Emily Ratajkowski e il marito Sebastian Bear-McClard. C’è aria di tempesta nella coppia, con la supermodella che avrebbe scoperto alcuni tradimenti da parte di lui, motivo della rottura che i due starebbero attualmente affrontando. A riportare però nuovi aggiornamenti è il sito di gossip Page Six, che già nelle scorse settimane aveva seguito da vicino la vicenda grazie anche all’intervento di alcuni fonti vicine alla coppia, che avevano rilasciato rivelazioni a riguardo.

La rivista svela infatti come la Ratajkowski stia seriamente pianificando il divorzio, sebbene Bear-McClard stia cercando in tutti i modi di evitarlo. “Sebastian la sta pregando di dargli un’altra possibilità“, ha svelato una fonte vicina alla modella pochi giorni fa alla rivista. Aggiunge però come sia sicura che lei non cadrà nel tranello e dunque non gli concederà un’altra opportunità: “Non accadrà perché ha scavato da sola e ha scoperto ancora più me**a che lui ha fatto alle sue spalle“.

Emily Ratajkowski e Sebastian Bear-McClard: le prime voci della crisi

Le prime voci su una presunta rottura tra Emily Ratajkowski e Sebastian Bear-McClard erano arrivate poche settimane fa. Sempre la rivista Page Six riferiva come la modella del videoclip di Blurred Lines con Robin Thicke sia stata avvistata senza la fede nuziale, mentre il marito ancora indossava la sua. Ora però lei avrebbe tutta l’intenzione di chiedere il divorzio, a fronte dei presunti tradimenti da lui perpetrati ai suoi danni. “Sì, ha tradito. È un imbroglione. È disgustoso. È un cane” aveva sentenziato furiosa una fonte vicina alla modella.

“Erano semplicemente bellissimi – svela a Page Six un’altra fonte, vicina ai due – ma ovviamente le relazioni più belle hanno questi brutti finali. Non so quale sia la verità sul comportamento di Sebastian e non lo sto difendendo, ma so che entrambi stanno vacillando. È così triste“.











