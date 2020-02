Emma D’Aquino/ “Fanno piacere i complimenti ma i feticisti social…” (Sanremo 2020)

Emma D’Aquino, giornalista siciliana e mezzobusto del Tg1 da alcuni anni, sarà uno dei volti femminili scelti da Amadeus per affiancare in qualità di co-conduttrici la showgirl Sabrina Salerno: e per la 54enne originaria di Catania, che sul prestigioso palco del Teatro Ariston della città dei fiori ci salirà assieme all’amica e collega di redazione Laura Chimenti, si tratta certo di una prima volta in quelle vesti ma di un ritorno dal momento che nell’edizione 2018 di Sanremo la D’Aquino vi prese parte in qualità di ospite di Claudio Baglioni, per una serata che l’aveva vista prima partecipare a una gag sulle note di uno dei successi del cantautore romano, ovvero “Passerotto non andare via” e successivamente duettare col conduttore cantando “Gianna” di Rino Gaetano. Tuttavia come nel caso della Chimenti, anche la D’Aquino stasera esordirà in una nuova veste, dismettendo i panni più consoni e istituzionali di mezzobusto del Tg1, a cui è arrivata passando per “Porta a porta”, la storica trasmissione di Bruno Vespa in cui lei era inviata: da lì la sua carriera è decollata e oltre alle ospitate in diversi programmi della rete, ha mostrato disinvoltura quando è stata una delle opinioniste di “Ballando con le stelle” nel 2016, edizione a cui ha partecipato assieme al collega Alberto Matano.

EMMA D’AQUINO A SANREMO, “BASTA CRITICHE AD AMADEUS PERCHE’…”

A proposito della sua partecipazione al Festival di quest’anno in qualità di co-conduttrice, Emma D’Aquino ha rivelato che, come accaduto per la Chimenti che l’ha saputo da Fiorello, la notizia che sarebbe stata di scena a Sanremo l’ha colta di sorpresa quando si trovava in quel di New York. E in una delle interviste concesse della giornalista catanese negli ultimi giorni, con i riflettori che si sono inevitabilmente accesi su di lei, è curioso riportare quanto ha raccontato a “Il Giornale”, dove ha ribadito la sua difesa nei confronti di Amadeus dopo che il conduttore era stato accusato di avere usato espressioni sessiste. “Lui ha chiesto scusa a chi si sentiva offeso e ha fatto bene, ma, diciamoci la verità, lui è una persona carina e forse voleva dire altro” ha spiegato la giornalista come peraltro aveva fatto nel corso di una puntata di “Un giorno da pecora”. “Io una bella del Festival? Dire che una donna è bella non è un offesa, se lo dici a me ti ringrazio, poi se mi dici che sono bella e brava mi hai conquistato…” ha precisato la D’Aquino svelando alcuni curiosi episodi del suo rapporto coi social: “Sul mio profilo Instagram spesso mi chiedono foto dei piedi, e allora io li blocco subito” ha ammesso la diretta interessata a proposito certe insistenti richieste di alcuni feticisti che, a suo dire, si sono ripetute nel corso del tempo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA