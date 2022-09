Emma Marcegaglia “Mio padre Steno sequestrato scoprì la fede”/ “Andai da un santone…”

Emma Marcegaglia, presidente di Confindustria dal 2008 al 2012, della Luis dal 2010 al 2019 e dell’Eni dal 2014 al 2020, si racconta al Corriere: “Mio padre ha avuto sempre molta fiducia in me, dandomi le pari opportunità di mio fratello Antonio. Era un sostenitore delle donne e ha sempre lavorato a fianco di mia madre. Era orgoglioso del percorso fuori dall’azienda ma mi riportava sempre con i piedi per terra. Ricevevo i compimenti di Angela Merkel e il giorno dopo lui mi ricordava ‘Sì va bene, ma ora risolviamo quella questione con la banca’”.

Steno Marcegaglia, padre di Emma, è stato un grande imprenditore, passato alla cronaca anche per il sequestro subito. L’imprenditrice ricorda: “Avevamo un’azienda ad Arzano, in provincia di Napoli: venne rapito di sera. In famiglia c’era una autentica disperazione: io e mia madre, due persone parecchio razionali, andammo persino da un santone. Non rivederlo? Il rischio fu concreto. I sequestratori erano dei ragazzotti, papà diceva loro: “Se mi fate uscire di qui vi insegno a diventare ricchi in Borsa”. Avevano abbassato la guardia e lui riuscì a fuggire. Venne però ripreso e sarebbe stato ucciso se quel giorno un elicottero fosse stato in volo sopra l’Aspromonte. In quel preciso posto c’era mio padre, che venne salvato. Prima di venire a casa è andato in azienda per vedere che tutto fosse a posto e per rassicurare gli operai. Diceva che grazie al rapimento aveva scoperto la fede”.

Gas e politica: “Ecco cosa mi aspetto”

Emma Marcegaglia, che a lungo è stata a capo dell’Eni, ha parlato della situazione scaturita dalla guerra in Ucraina, con l’aumento del costo del gas e prezzi alle stelle, che stanno costringendo tante aziende alla chiusura: “Insostenibile. Il rischio che parecchie imprese decidano di fermare la produzione o di chiudere è reale. E se un’azienda si ferma, si fermano anche i lavoratori: il che vuol dire cassa integrazione e un inasprimento del clima sociale, povertà per le famiglie e per il Paese. Non possiamo permettercelo. L’Europa deve intervenire, ogni giorno che passa è tardi”.

Allo stesso modo, l'imprenditrice conosce bene la situazione della politica. Cosa si aspetta? "Che continuino ad agire e a reagire con la stessa tempra di responsabilità, resilienza e dinamismo con cui nel corso della nostra storia, abbiamo superato altre prove difficili, sovvertendo tutti i pronostici e dimostrando al mondo che siamo un grande Paese".











