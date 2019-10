Emma Marrone parla della malattia/ “Sono affaticata e stanchissima ma non mollo!”

Emma Marrone è una forza della natura. La cantante non si ferma mai e, anche di fronte alle difficoltà più grandi, dimostra di avere coraggio da vendere. E così, dopo i problemi di salute che l’hanno fermata nelle scorse settimane, Emma, invece di riposare, è tornata alla carica con la promozione del nuovo disco. Sono molti però i fan che si chiedono come stia lei veramente. A chiarirlo è stata la Marrone, durante la tappa di Bisceglie per la promozione del suo nuovo lavoro discografico. “Sono affaticata. – ha ammesso Emma, come riporta il portale Leggo.it – Il mio corpo deve ancora riprendersi e ripulirsi da tutte le medicine che sono state necessarie – ha aggiunto – Quindi, non sono al 100% anche se vorrei esserlo”. Emma si sta rimettendo ma ammette che non è semplice farlo in tempi brevi.

Emma Marrone: “Barcollo ma non mollo!”

Nel corso della sua chiacchierata con i fa, Emma Marrone continua, dichiarando “Sono stanchissima, però è questo disco che mi tiene in piedi. Finalmente si torna a parlare di musica.”. La cantante ringrazia i fan: “L’amore della gente mi ha rimesso in piedi fin da subito e io subito volevo tornare da loro contro ogni pronostico. Ai medici ho detto: ‘ Rimettetemi in piedi perché mi esce un disco e io l’uscita del disco non la sposto a sto giro’. Io devo andare a fare quello per cui sono nata: cantare per la gente”. I presenti hanno applaudito calorosamente la cantante che ha però tenuto a chiarire che non è questo che può fermarla: “Però tengo botta, eh! Barcollo ma non mollo”, ha concluso.

