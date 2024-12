E’ ormai un star consacrata della scena pop e della discografia italiana in generale; sembra ieri quando Emma Marrone muoveva i passi decisi verso il suo sogno grazie all’esperienza ad Amici. Poi, passando per le hit e anche per il Festival di Sanremo, ha raggiunto in maniera indiscutibile l’Olimpo delle grandi della musica italiana. In un’ampia intervista rilasciata per Vanity Fair si è confermata anche donna di spessore, consapevole delle esperienze dolorose vissute nella vita e oggi più forte anche grazie alla sofferenza.

Emma Marrone parte dal calvario della malattia, un tormento che sembrava non voler lasciare tregua ma a vincere è stata la sua voglia di vivere: “Il mio corpo è di una donna che ha combattuto battaglie tremende e che è sopravvissuta. Mi sono esibita con la pancia e le braccia gonfie, con otto menti ben visibili. Per qualcuno sarà stato un pretesto per svilirmi mentre qualcun altro avrà pensato: ‘Quella non si vergogna, va sul palco, canta, balla e si mostra; se lo fa lei posso farlo anche io’. La malattia mi ha lasciato dei problemi ormonali che ogni tanto devo gestire…”. Eppure, se oggi appare ed è forte, oltre che sicura dei propri mezzi, in passato non è stato sempre così. “Andavo in sbattimento per per la recita a scuola o se dovevo dire la recita di Natale davanti ai nonni… Sono sempre stata molto insicura con un forte bisogno di approvazione”.

Emma Marrone: “Sogno ancora il grande amore, ma so stare da sola”

Emma Marrone – sempre nell’intervista rilasciata per Vanity Fair – ha parlato senza filtri anche del desiderio di maternità. Un aspetto della sua vita che è disposta a mettere da parte per ‘ribellarsi’ ad un sistema che non tutela le donne nella sua condizione. “In Italia devo rinunciarci per forza perchè dovrei sottopormi alla procreazione medicalmente assistita ma non avendo un compagno non posso. La fecondazione eterologa è aperta anche ai single in Spagna? Sì, ma dovrei pagare e non mi sembra corretto verso tutte le donne che sono nella mia stessa situazione”. La cantante ha dunque aggiunto: “Finchè non sarà possibile per tutte ci rinuncio; voglio fare la mia parte, come Giovanna D’Arco”.

Non si nasconde anche sul tema sentimentale; Emma Marrone oggi non ha un compagno al suo fianco e le ragioni dal suo punto di vista sembrano essere piuttosto chiare. “I miei amici mi dicono: ‘Sei forte, indipendente, non rompi, sei una figa!’. Queste sono le qualità che spaventano… La maggior parte degli uomini vuole avere un po’ di controllo sulla donna”. La cantante, con un tocco di ironia, ha poi aggiunto: “Alla solitudine mi sono abituata e forse ci sto anche comoda; non voglio qualcuno così tanto per… Sogno ancora il grande amore e me lo merito. Se non trovo quello, mi tengo la Play!”.