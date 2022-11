Emma Marrone, toccante ricordo di papà Rosario dopo la sua morte/ “Mi ha dato tanto”

Emma Marrone: il ricordo del padre Rosario

Emma Marrone è la protagonista del film “Il ritorno” di Stefano Chiantini. Nella pellicola la cantante interpreta Teresa, una madre che dopo dieci anni in galera tenta di ricominciare a vivere e via in circa di un riscatto. Lo scoro settembre è morto Rosario, il padre di Emma: “Non è stato facile visto che quando stava male ero sul set a girare e pensavo sempre a lui. Ho portato avanti il lavoro e, allo stesso tempo, ho avuto la possibilità di passare con papà gli ultimi mesi della sua vita. Mi considero fortunata ad aver avuto lui: mi ha dato tanto”, ha raccontato Emma sulle pagine del settimanale Nuovo. Rosario Marrone è scomparso all’improvviso nella serata di domenica 4 settembre, da quasi un anno combatteva contro la leucemia.

Emma Marrone confessa/ "Ho conservato il tessuto ovarico per avere un figlio"

Emma Marrone: dopo il cinema, il nuovo disco

Emma Marrone può sempre contare sul sostegno della mamma Maria: “È una donna elegante, pratica, senza fronzoli, molto forte e con grande senso della dignità. Lei si è dedicata completamente a noi e ha gatto tanto sacrifici in modo non da non far mancare nulla sia a me sia a mio fratello. Mi ha insegnato a prendermi cura dell’interiorità anziché dall’aspetto esteriore”, ha detto Emma intervistata da Nuovo. Per interpretare il personaggio di Teresa non si è ispirata alla madre, ma si è lasciata guidare dalla parole del regista Stefano Chiantini. La cantante ha svelato di aver accettato questo ruolo perché le “piaceva l’idea di tirare fuori le emozioni soltanto con il viso, senza utilizzare la mia voce”. Al momento non ci sono nuovi copioni sul comodino di Emma che sta lavorando al suo nuovo disco.

