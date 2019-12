Emma Marrone, visita di controllo dopo l’intervento/ Rassicura i fan: “Sto bene”

Solo pochi mesi fa Emma Marrone ha allarmato i suoi fan svelando di nuovi problemi di salute. La battaglia contro la malattia l’ha costretta ad un intervento, finito per il meglio. Proprio oggi la cantante ha deciso di rispondere ad alcune domande dei suoi fan su Instagram e tra le sue risposte ha svelato di essere diretta ad una visita di controllo. Dopo l’intervento Emma, infatti, si sta sottoponendo a controlli regolari per monitorare le sue condizioni di salute. La notizia ha inevitabilmente portato la Marrone ad attirare l’attenzione dei fan, poi tranquillizzati poco dopo dalle sue parole: “Tutto bene”, ha scritto brevemente e allontanando ogni tipo di preoccupazione. Emma sta bene e continua spedita tra tour e uscita di nuovi singoli che stanno ottenendo un grandissimo successo.

Emma Marrone, nuova visita di controllo: “Sto bene!”

È stato proprio nel corso di una visita di controllo che Emma Marrone ha scoperto del ritorno della malattia. “C’erano già i primi impegni e durante una visita di controllo mi hanno detto che forse era il caso di risolvere il problema e di non rischiare. Con sincerità e onestà, per il grande rispetto del mio pubblico, ho ritenuto opportuno dire la verità”, ha raccontato la cantante qualche tempo fa a “Verissimo”. Emma, senza pali sulla lingua, ha poi ammesso: “Continuerò sempre ad avere paura perché così evito di fare passi sbagliati e capisco il valore del coraggio”. Un coraggio che dimostra costantemente, giorno dopo giorno, e che è fonte di ispirazione anche per tutti i suoi fan.

