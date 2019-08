Emma Muscat “Non ti aspetto più”/ Frecciatina social? Francesco Facchinetti rivela…

Emma Muscat continua ad attirare i fan che l’hanno conosciuta e che hanno imparato ad amarla ad Amici. Sicuramente la sua carriera non è stata delle migliori una volta uscita dal talent show di Maria De Filippi, ma è rimasta a galla molto bene sia per via del gossip che l’ha vista protagonista al fianco di Biondo, il suo storico fidanzato dentro e fuori la scuola fino all’addio ufficiale, e per via delle sue collaborazioni. Adesso Emma si è goduta le sue vacanze dopo gli ultimi tormentoni estivi ma presto ripartirà non solo nella vita lavorativa ma anche in quella privata. Proprio poco fa, infatti, Emma Muscat ha pubblicato una foto che la ritrae in tutta la sua bellezza in costume al grido di “Non ti aspetto più”. Alcuni non ci hanno visto niente di malizioso in tutto questo mentre altri hanno notato quella che potrebbe essere una frecciatina al suo ex, al nostro amato Biondo, sarà così oppure no?

EMMA MUSCAT PRONTA A RIPARTIRE NELLA VITA E NELLA MUSICA

Tra i commenti alle foto di Emma Muscat c’è una risposta che più di tutte ha lasciato intendere che la bella maltese stia per tornare sulla cresta dell’onda ed è quella di Francesco Facchinetti, il suo manager attualmente. Proprio lui ha scritto che presto Emma tornerà sulla scena e i fan sono lieti di sapere che avranno nuova musica da ascoltare. Facchinetti è rimasto sul vago e quindi non sappiamo bene se questo significa che la Muscat tornerà in versione solista o al fianco di un altro dei suoi artisti e solo il tempo rivelerà le verità. Il fatto è che Emma, alla soglia del suo terzo anno dopo Amici, sembra ancora in lizza per qualcosa di importante.

