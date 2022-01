Emma, “Ogni volta che è così”, canzone di Sanremo 2022/ Significato del brano in difesa delle donne

“Ogni volta che è così” significato della canzone di Emma Marrone con la quale sarà protagonista a Sanremo 2022

Ogni volta che è così, la canzone in gara a Sanremo 2022, è un buon pezzo, ben eseguito da Emma Marrone che finalmente ha smesso di fare “l’urlatrice” come era caratteristica di tutte o quasi le cantanti uscite dal talent Amici. Oggi canta meglio, è più composta e la riuscita è più che dignitosa. Una canzone con dei contenuti forti, un inno al sentimento attraverso la penna della stessa cantante, che lo ha elaborato insieme a Dario Faini e Davide Petrella. Un testo quello di Ogni volta che è così che pone l’accento su una situazione allarmante per le donne. Atteggiamenti reputati sbagliati a prescindere quando vengono posti in essere da una donna, di comportamenti condannati a priori da un universo ancora troppo maschilista. Ma ciò dinanzi a cui ci pone Emma Marrone è anche l’amore, in forse e sfaccettature diverse. Potrebbe essere l’occasione per il bis, dopo la vittoria al festival esattamente dieci anni fa.

Ha suscitato più clamore la notizia che a dirigere l’orchestra che accompagnerà Emma al Festival di Sanremo 2022 sarà Francesca Michelin che la partecipazione di Emma (Marrone) stessa. Così va il mondo. Addosso alla piccola Michielin critiche e fischi perché non dovrebbe avere la presunzione di assumere un tale ruolo. La cantante in effetti non è laureata al Conservatorio, ma ha frequentato un corso triennale. Dunque qual è il problema? Non stiamo parlando di un concerto di Mozart alla Scala, ma di una canzone di Sanremo. Francesca Michelin ha poi ormai una lunga carriera alle spalle, di musica ne mastica e quindi nessun reale problema.

