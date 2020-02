Emma Quartullo, chi è la figlia di Elena Sofia Ricci?/ Attrice e… non solo!

EMMA QUARTULLO, CHI E’? “FIGLIA DI…” ELENA SOFIA RICCI

Emma Quartullo è una delle ‘figlie di’ della tv italiana, fra le più conosciute se si pensa che la madre è Elena Sofia Ricci. Con i suoi 23 anni, la figlia d’arte ha scelto di tentare di seguire la sua strada nel mondo dello spettacolo, forte anche del fatto che il padre è il regista Pino Quartullo. Nonostante un certo vantaggio, almeno per quanto riguarda l’aria che si è sempre respirata nella sua casa, Emma ha imposto alla madre di non darle una raccomandazione. Glielo ha detto chiaramente. “Pensi che, da qualche mese, sta lavorando in una casa di produzione per imparare il mestiere, ma non ha voluto darmi alcun dettaglio”, ha detto l’attrice tempo fa a Dipiù. Oggi, sabato 8 febbraio 2020, Elena Sofia Ricci sarà ospite di Verissimo e forse scopriremo qualche ulteriore dettaglio sul futuro della sua rampolla. “Intelligente, ma non si applica”, scrive intanto Emma sui social per la sua biografia di Instagram. “A volte recito anche”, aggiunge. La passione per il cinema poi è visibile nei tre scatti che ha pubblicato lo scorso gennaio: il soggetto è Giovanni Alfieri e la ragazza si raccomanda con i followers. “Non accettare caramelle da lui”.

EMMA QUARTULLO, CAPELLI COME LA MADRE E PASSIONE PER LA RECITAZIONE…

Emma Quartullo ha ereditato i capelli ribelli di mamma Elena Sofia Ricci e quella passione per la fotografia che forse le è stata trasmessa dal padre Pino Quartullo. A volte femminile, altre seducente, le foto che la ragazza ha scelto di condividere sui social rivelano tanto riguardo alla sua personalità. A volte la troviamo in bikini in pieno dicembre, ma solo perchè in realtà si trova in Messico a godersi il sole e le palme. In un altro scatto la troviamo invece con un pappagallo: Emma gli porge un semino con la sua bocca e l’animaletto accoglie la sfida senza esitare. “Vi risparmio le varie didascalie a sfondo sessuale che mi sono venute in mente”, scrive. Il suo uomo ideale? L’attore Connor Swindells a quanto pare. Nelle Stories più recenti, Emma infatti pubblica una foto dell’interprete di Adam nella serie tv di successo Sex Education (Netflix) e aggiunge un pensiero: “No al bullismo… ma a te sì”, con tanto di cuoricino. Spulciando il suo curriculim presente sul sito dell’agenzia Top Play di Fiamma Consorti, quello che è emerge è un quadro di cultura e passione per l’arte a tutto tondo. Emma ha frequentato per diversi anni le scuole di danza, sia classica sia contemporanea che moderna e hip hop. Ha studiato in modo professionale fotografia e ha seguito anche un corso di sceneggiatura, anche se negli ultimi anni si è dedicata con forza agli studi di recitazione e dizione, a cui ha aggiunto improvvisazione e biomeccanica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA