Stefano Mainetti, marito Elena Sofia Ricci/ “Tra noi uno continuo scambio artistico”

Stefano Mainetti, marito di Elena Sofia Ricci (quest’ultima oggi ospite di Verissimo), ha rappresentato e continua ad essere per l’attrice un importante punto di riferimento. Classe 1957, Mainetti è un affermato compositore e direttore di orchestra ma è anche autore di importanti colonne sonore per tv, teatro e cinema non solo in Italia ma anche negli Stati Uniti. Con Elena Sofia Ricci è legato sentimentalmente da ormai diversi anni. Dopo il matrimonio celebrato il 20 ottobre 2001, è nata la loro figlia Maria che per l’attrice ha rappresentato la secondogenita dopo la nascita di Emma nata dalla sua precedente relazione con Pino Quartullo. Era lo scorso 20 ottobre quando Elena Sofia Ricci ha voluto ricordare l’importante giorno in cui i due hanno pronunciato il fatidico “sì” scrivendo su Instagram: “18 anni di me e te”. A fare da contorno alla sua frase, semplice ma al tempo stesso importantissima, una serie di scatti tratti dal giorno più importante della loro vita, entrambi sorridenti ed in abiti nuziali. La coppia vive felicemente a Roma, la città in cui il compositore è cresciuto e dove la sua attività artistica è poi decollata.

STEFANO MAINETTI, MARITO ELENA SOFIA RICCI: IL LORO PRIMO INCONTRO

Stefano Mainetti, a differenza della moglie Elena Sofia Ricci, non ha un suo profilo Instagram ma è spesso presente negli scatti social della sua consorte. Tra i due fu un vero e proprio colpo di fulmine. Era stata l’attrice a raccontare in una intervista al programma La vita in diretta: “Eravamo a una festa di beneficenza e mi ricordo che dissi alla mia amica di aver appena visto l’uomo con cui avrei trascorso tutta la mia vita”. Un’intuizione che, 18 anni dopo, continua ad essere reale. I due però non sono complici solo nella vita privata ma anche in quella professionale, in un continuo scambio di idee. Era stato proprio lo stesso Mainetti, in una intervista a Today.it dello scorso luglio in occasione delle Giornate Cinema Lucano che lo avevano visto protagonista a raccontare un aspetto del loro rapporto: “A casa il confronto artistico è continuo. Io la aiuto nella creazione dei personaggi, lei ascolta ripetutamente le mie musiche”. In futuro potrebbero tornare a lavorare insieme anche se proprio Mainetti aveva spiegato come ciò fosse già accaduto non solo in televisione ma anche in teatro o al cinema anche se “non spesso”. “D’altro canto ci siamo conosciuti mentre si stava girando la serie in costume Orgoglio, lei era la protagonista e io stavo facendo la colonna sonora, ci siamo conosciuti in quel periodo”, ha rivelato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA