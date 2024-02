Emma Quartullo, chi è la figlia di Pino Quartullo ed Elena Sofia Ricci/ Stesso talento dei genitori

Chi è Emma Quartullo, la figlia di Pino Quartullo

Emma Quartullo è la figlia di Pino Quartullo ed Elena Sofia Ricci. I due sono stati insieme diversi anni fa e nel 1996 è nata Emma, il frutto di quell’amore, che dai genitori, entrambi artisti, ha ereditato la passione non solo per la recitazione, ma per l’arte in generale come la fotografia. Dopo aver conseguito la maturità classica, si è laureata all’Università di Roma Tre, nel corso di studi Discipline delle arti della musica e dello spettacolo (DAMS).

Suona il pianoforte e ha una grande passione per la fotografia che alimenta immortalando in particolare la mamma Elena Sofia Ricci e la sorella Maria Mainetti- Nel 2014 ha cominciato anche a studiare recitazione debuttando in alcuni cortometraggi per poi recitare nella serie Vivi e lascia vivere di Pappi Corsicato e in un episodio di Don Matteo.

Emma Quartullo, futuro nel cinema?

Giovanissima e bellissima come mamma Elena Sofia Ricci, Emma Quartullo sta studiando e si sta preparando per costruire un futuro che potrebbe avere nel mondo della recitazione. Con la passione per l’arte e per la recitazione, Emma potrebbe essere la legittima erede di mamma Elena Sofia Ricci, considerata una delle attrici italiane più brave in assoluto.

Della figlia sono super orgogliosi sia la Ricci che Pino Quartullo. “Sono molto soddisfatto. Anche lei sta studiando in questo mondo”, ha detto l’attore ai microfoni di “Weekly”, trasmissione di Rai Uno andata in onda nella mattinata di domenica 27 giugno 2022.

