Emma Roberts ha partorito, è nato Rhodes/ Il compagno Garrett Hedlund: “Felicità!”

Emma Roberts ha partorito, è nato Rhodes, il figlio avuto dal compagno Garrett Hedlund

Dopo una gravidanza un po’ complicata, finalmente Emma Roberts ha partorito e ha potuto stringere tra le braccia il suo piccolo Rhodes, il figlio avuto dal compagno Garrett Hedlund. Proprio qualche ora fa l’informatissimo sito di gossip TMZ ha riferito che Emma Roberts ha dato il benvenuto al suo primo figlio, un maschietto, e che il parto sarebbe avvenuto già lo scorso 27 dicembre, domenica, in quel di Los Angeles unendosi alla moglie di Gucci Mane, Keyshia Ka’oir Davis, nel Perfectly-Timed Quarantine Pregnancy Club. La gravidanza è stata sempre nei sogni di Emma Roberts e in più occasioni ha pensato il peggio per via di una forma severa di endometriosi che l’aveva spinta a congelare i suoi ovuli. Per via della sua condizione medica, la gravidanza non è stata semplice ma il sostegno della famiglia e del suo compagno le hanno permesso di affrontare tutto questo e coronare il suo sogno.

Emma Roberts mamma dopo l’addio ad Evan Peters

L’annuncio della gravidanza è arrivato lo scorso agosto quando l’attrice ha condiviso una foto di Instagram al grido di: “Io … ei miei due ragazzi preferiti” posando con Hedlund e il suo pancione e confermando quindi che nel suo grembo ci fosse un bimbo. La coppia ha annunciato la propria relazione nel marzo dello scorso anno dopo che Emma Roberts ha concluso il suo fidanzamento di cinque anni con Evan Peters , partner di lunga data e co-protagonista di American Horror Story, con buona pace da parte dei fan. Per fortuna per lei il 2020 è finito bene, come andrà il 2021 da mamma?



