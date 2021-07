Emmanuel Macron, in Polinesia è ricoperto dai fiori / Video diventa virale, ma è fake

La visita alla Polinesia Francese del presidente Emmanuel Macron non è di certo passata inosservata. Il capo di Stato della Francia, atterrato nelle scorse ore a Tahiti insieme alla sua delegazione per una quattro giorni di incontri istituzionali, al suo arrivo è stato accolto dalla popolo polinesiano che lo ha omaggiato delle tipiche collane di fiori. Sul web non sono tardati ad arrivare dei video che ben presto sono diventati virali, con Macron letteralmente sommerso dalle collane floreali regalategli.

Emmanuel Macron, visita in Polinesia con polemica / "Chieda scusa per test nucleari"

Se è vero che per ogni stretta di mano data dopo aver sceso gli scalini dell’Airbus è arrivata una collana, c’è chi sul web non ha perso l’occasione per piazzare uno sfottò al presidente francese, con video fake circolati per ore e inizialmente considerati reali. Come è possibile vedere nel video, infatti, Macron viene accolto con doni e le immagini che si susseguono, dando spazio alla goliardia, farebbero pensare che alla fine il presidente andrà via stracolmo di fiori. Nei video falsi circolati è così, ma a dir la verità Macron ha potuto lasciare la pista dell’aeroporto di Tahiti senza alcun impaccio di fiori, con “sole” cinque composizioni a cingergli il collo, le stesse che sono state replicate in montaggio e fattegli arrivare, per scherzare, fino alle gambe.

