EMO MILANO 2021/ Grande adesione dell’industria italiana della deformazione

Il Comitato Deformazione – che raccoglie quasi trenta imprese associate ad UCIMU operanti nel settore della deformazione e lavorazione della lamiera – ha espresso compatto la sua adesione a EMO MILANO 2021.

Durante la riunione, che si è tenuta venerdì 19 marzo, la gran parte dei partecipanti in rappresentanza dei principali player italiani del comparto, e delle imprese leader nella produzione di tecnologie complementari ad esso, ha confermato l’adesione alla mondiale della macchina utensile in programma dal 4 al 9 ottobre 2021 a fieramilano.

A chiusura della riunione, Filippo Gasparini, vicepresidente UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE e coordinatore del Comitato, ha dichiarato: “con questa operazione l’industria italiana costruttrice di macchine utensili per la lavorazione e deformazione della lamiera vuole affermare agli occhi del mondo la propria forza e la propria vitalità”.

“Dopo praticamente due anni di assenza dai quartieri espositivi a causa della pandemia, scegliamo EMO MILANO 2021 come primo palcoscenico per presentare la nostra offerta al pubblico e lo facciamo con la convinzione di chi sa che otterrà interessanti opportunità di business e, al tempo stesso, contribuirà a rafforzare il ruolo dell’Italia nel settore – tra i leader mondiali per produzione e consumo – e nel panorama internazionale degli organizzatori di eventi fieristici”.

“Siamo orgogliosi di sostenere EMO MILANO 2021 con la nostra presenza certi che – ha concluso Filippo Gasparini – avere fiere di successo nel nostro paese significhi assicurare futuro e sviluppo all’industria italiana di settore”.

La conferma della partecipazione da parte della quasi totalità degli intervenuti, che si aggiungono ad una nutrita compagine di imprese che avevano già inviato la domanda, farà sicuramente da traino per le imprese del comparto che non hanno ancora completato le pratiche di adesione, anche perché il momento economico è decisamente favorevole.

Le imprese che parteciperanno a EMO MILANO 2021 avranno infatti la possibilità di intercettare la domanda del mercato italiano che può contare su Transizione 4.0, il piano varato dal governo che comprende una serie di incentivi davvero interessanti per chi vuole fare investimenti in nuove tecnologie di produzione da inizio 2021 al 2023. L’effetto di questi provvedimenti è già visibile ma l’effervescenza del mercato si dispiegherà al meglio nei prossimi mesi, coincidendo con il timing della mondiale che si tiene a Milano dal 4 al 9 ottobre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA