Emy Buono, chi è?/ Ballo hot in studio: giuria approva (La Pupa e il Secchione 2022)

Tra le concorrenti della nuova edizione de La Pupa e il secchione show 2022 c’è anche Emy Buono. Nome ‘d’arte’ di Emilia Buono, è una delle pupe del cast ed è una giovane ragazza partenopea appassionata di ballo e di moda. Il pubblico dei reality l’ha già vista in un altro show, non di Mediaset: parliamo di “Ti Spedisco In Convento”, dove ragazze appassionate di vita notturna e mondana cercavano di rimettersi in riga proprio in un convento. Ora le bella Emy arriva “La Pupa E Il Secchione”, diventandone sin da subito protagonista. In studio infatti fa subito mostra delle sue qualità artistiche, ballando un sensuale twerk insieme ad un secchione.

La Pupa e il Secchione Show 2022, 1a puntata/ Diretta, concorrenti: colpo Mila Suarez

Emy Buono conquista Soleil Sorge a La pupa e il secchione show

Va d’altronde detto che Emy è una cubista di professione, caratteristica che fa subito colpo su Soleil Sorge e Federico Fashion Style. Per i due giudici la pupa ha le qualità per arrivare fino alla fine, incarnando in pieno i canoni della Pupa doc: “Io la amo già! – ha infatti ammesso Soleil – mi sembra una Pupa perfetta”. Vedremo se nel corso delle otto settimane, qualora rimanesse fino alla fine, riuscirà a confermare questa ottima prima impressione.

