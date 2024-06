Endless love, anticipazioni puntata 15 giugno 2024/ Emir si vendica di Nihan…

Anticipazioni puntata di oggi 15 giugno 2024 di Endless Love: Emir cerca la vendetta contro la moglie e…

Al rinnovato appuntamento della soap turca la trama di Endless love vede Emir venire alla scoperta del tradimento della moglie, per poi maturare la scelta di compiere una vendetta verso Nihan. Ebbene sí, Emir vuole farla pagare alla donna amata e sua convivente con un piano preciso. Prenota la camera dove si sarebbero consumati i rapporti di intimità tra Sezin e la dolce metà.

Oltre al clamoroso triangolo amoroso che appare da subito piuttosto intricato, a Endless love la trama si complica ancora, poi, con Zeynep che sembra fingere di essere incinta. Ozan è felicissimo di diventare padre, ma a quanto pare lei vuole ricattarlo con la notizia di una gravidanza sostanzialmente inesistente. Zeynep afferma all’amato, molto presto, di non avere alcuna intenzione di portare avanti la gravidanza a meno che lui non voglia confidarle i segreti della famiglia, nel risvolto di un ricatto scioccante.

Tra le altre novità nella trama di Endless Love, nella puntata di oggi 15 giugno 2024… Galip cerca Nursen e …

Insomma non può proprio dirsi una situazione facile quella dell’uomo, messo dinanzi alla scelta in un bivio. Galip, nel frattempo, è sulle tracce di Nursen: l’uomo cerca la donna disperatamente, ma non riesce a quanto pare a trovarla.

Tra una novità e l’altra, tra le trame di Endless Love, Zehir si introduce nella villa di Emir per impossessarsi del passaporto di Nihan per poi procurarsi due biglietti di sola andata per lei e il Soydere. Kemal intanto giunge alla scoperta che vede Tufan scoprirsi il figlio di Nursen. E il giovane protagonista, dal suo canto, non riesce proprio a capacitarsi del segreto che la mamma naturale gli avrebbe mantenuto così a lungo. Ma quale destino attende i protagonisti nel nuovo appuntamento della serie turca, tanto amata e trasmessa in Italia sulle reti Mediaset?

