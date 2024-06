Endless Love, anticipazioni puntata 17 giugno 2024/ Ozan vuole costituirsi, la confessione a Nihan!

Anticipazioni Endless Love, puntata 17 giugno 2024: la decisione di Ozan per Nihan

Proseguono gli appuntamenti di Endless Love, di cui Mediaset Infinity ha svelato le anticipazioni per la puntata in onda su Canale 5 oggi pomeriggio, lunedì 17 giugno 2024. In particolare, Ozan arriverà a prendere una decisione molto importante e ad assumersi un ruolo di grande responsabilità per il bene della sua famiglia; il ragazzo, infatti, durante una telefonata con la sorella Nihan le comunicherà la sua intenzione di costituirsi.

Una decisione maturata non solo per lui, ma anche pensando alla sorella, che avrà così modo di fuggire da Emir senza pensieri e di costruirsi una vita piena di felicità e di amore al fianco del suo amato Kemal e lontano da Istanbul, all’estero. Nel frattempo, protagonista della nuova puntata di Endless Love sarà anche Asu, che farà un’importante scoperta su Tufan e crederà che le stia nascondendo alcune informazioni.

Endless Love, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Intanto, nelle precedenti puntate di Endless Love andate in onda su Canale 5, Kemal ha messo in atto il suo piano per regalare a Nihan una nuova vita lontana da Emir: fuggire con lui da Istanbul e costruirsi un futuro pieno di amore all’estero. L’ingegnere, prima della fuga con la sua amata, è però al centro di una fatidica resa dei conti con Emir, suo rivale di sempre, presso la miniera dell’azienda: lo spietato imprenditore arriva a sparare all’ingegnere, che però lo mette in salvo quando, in seguito alla colluttazione e al crollo di una parete della miniera causato da uno sparo partito accidentalmente, Emir rimane intrappolato tra le macerie.

Kemal è inoltre intenzionato a far riconciliare Tarik e Zeynep prima di fuggire segretamente con Nihan lontano da Istanbul; al contempo, Emir sarà al centro di una complicata gestione legata all’irrisolto caso con gli ispettori dell’Antitrust…











