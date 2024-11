Anticipazioni Endless Love, puntata in onda questa sera 14 novembre: Vildan spara a Zeynep

Questa sera, giovedì 14 novembre 2024, andrà in onda una nuova puntata di Endless Love con ben tre episodi e dalle anticipazioni si scopre che come sempre non mancheranno colpi di scena e risvolti inaspettati. Al centro delle trame ci sarà Zeynep sempre più nei guai per l’accusa di aver ucciso il marito Ozan, la più piccola dei Soydere non solo rischierà di finire in prigione ma sarà a rischio la sua stessa vita perché Vildan tenterà di ucciderla. Spazio avrà poi la storia d’amore sempre più tormentata tra Kemal e Nihan, i due riusciranno a superare anche questa nuova batosta? Nel frattempo Emir, che continuerà la sua vendetta contro la coppia, farà una scoperta choc sulla sorella Asu.

Le anticipazioni Endless Love della puntata di oggi 14 novembre 2024 rivelano che mentre il commissario Hakan continuerà a raccogliere prove contro Zeynep, Nihan continuerà a non avere dubbi sul fatto che sia lei l’assassina di suo fratello. Kemal invece avrà non pochi dubbi e inizierà a credere che nonostante la sorella abbia cercato di soffocare Ozan non sia stato lui ad ucciderlo. Nel frattempo il commissario si recherà da Vildan per chiederle di autorizzare una nuova autopsia sul cadavere del figlio, la donna alla notizia che il figlio potrebbe non essersi suicidato ma essere stato ucciso avrà un crollo emotivo. E non è tutto perché la donna, ancora scossa, troverà una lettere di Zeynep in cui confessa di aver ucciso Ozan e di voler fuggire da Instabul. In preda alla rabbia ed al dolore Vildan si recherà al porto con una pistola. Giunta sul luogo troverà Nihan che tenterà di dissuaderla dall’uccidere Zeynep. Nella colluttazione tra le due partirà un colpo che la colpisce la giovane: Zeynep morirà?

Endless Love anticipazioni puntata di questa sera: Emir inizia a capire cosa ha fatto Asu a Nihan

Vildan spara Zeynep, la giovane perderà la vita? Le anticipazioni Endless Love della puntata di questa sera svelano che sul posto arriverà anche Kemal che porterà immediatamente la sorella in ospedale, dove i medici la dichiareranno fuori pericolo. A questo Vildan, convinta dalla figlia, deciderà di costituirsi alla polizia. Zeynep, però, sceglierà di non denunciarla, dichiarando che si è trattato di un incidente. Una volta ripresasi, però, anche Zeynep verrà convocata in Caserma per fornire la sua versione dei fatti. Nel frattempo Emir farà una scoperta choc e inizierà a sospettare che la sorella Asu abbia tentato di uccidere Nihan. Verrà fuori infatti che l’incidente di Nihan non è stato causale e che il servofreno della sua auto è stato sabotato.

Emir chiederà a Tufan di indagare e scoprire che cos’è successo e chi è il responsabile della manomissione dell’auto di Nihan. Sentendosi minacciato e in pericolo Gurcan chiederà ad Asu di escogitare un piano, e quando Asu scoprirà che Emir ha ottenuto il rapporto sull’incidente cercherà di far fuggire Gurcan, ma forse è troppo tardi ed il piano fallisce. Emir inizialmente comincerà a sospettare della lealtà di Tufan, che infatti sembra sempre più vicino a Asu ma successivamente i suoi dubbi si sposteranno proprio verso la sorella: Emir scoprirà che è stata Asu a manomettere i freni di Nihan? E non è tutto perché Gurcan, sentendosi sempre più braccato, chiederà ad Emir dei soldi in cambio di importanti informazioni sul responsabile conducendolo proprio a casa di Asu.

Endless Love, quando va in onda e come vederlo in streaming

Svelate tutte le anticipazioni di Endless Love della puntata di questa sera non resta che ricordare quando va in onda la dizi turca con protagonisti Nihan e Kemal, stoppata la messa in onda nel daytime Kara Sevda, questo il titolo originale, va in onda ogni giovedì in prima serata su Canale 5 a partire dalle 21.35 circa e fino alle 23.40, è possibile seguire le puntate anche in diretta streaming su Mediaset Infinity. La soap, infine, va in onda con due episodi anche il sabato pomeriggio dalle 14.45 alle 16.25 per poi lasciare spazio al Verissimo di Silvia Toffanin.