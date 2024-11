Anticipazioni Endless Love, prossime puntate: Nihan denuncia Zeynep alla polizia

Nella puntata di questa sera di Endless Love e ci sarà un colpo di scena clamoroso, Emir invierà un video choc a Nihan e Kemal in cui si vede Zeynep soffocare con un cuscino Ozan. L’ingegnere e la pittrice saranno sconvolti nell’aver scoperto la verità sulla morte di Ozan e le anticipazioni Endless Love svelano che mentre il primo inizierà ad essere sospettoso e non credere nella colpevolezza della sorella la seconda andrà su tutte le furie e, dopo aver aggredito Zeynep alla festa di compleanno della piccola Deniz, andrà dalla polizia a denunciarla.

Nihan si allontanerà da Kemal, accusandolo di averle tenuto nascosto ciò che aveva scoperto dopo aver guardato il video. Tuttavia il Soydere sarà sempre più convinto dell’estraneità della sorella nell’omicidio del giovane. I colpi di scena, tuttavia, non finiranno qui, Zeynep scomparirà nel nulla. Che cos’è successo alla ragazza? Dopo l’iniziale preoccupazione e paura soprattutto da parte della sua famiglia si scoprirà che la ragazza si nasconde in una casa procurata da Asu. Nel frattempo il commissario Hakan si recherà da Vildan per chiederle l’autorizzazione sull’autopsia al figlio perché essendoci dei sospetti sul fatto che sia stato ucciso verranno riaperte le indagini. Alla notizia Vildan avrà una crisi di nervi.

Endless Love, anticipazioni puntata in prima serata del 14 novembre 2024: Vildan spara a Zeynep

Le anticipazioni Endless Love della puntata in prima serata del 14 novembre 2024 svelano che Vildan sparerà a Zeynep accecata dal dolore per l’omicidio di Ozan. Andando con ordine, Zeynep, che è incinta, avrà delle perdite e andrà in ospedale con Nihan dopo che quest’ultima l’ha aggredita. La ginecologa dopo la visita la tranquillizzerà rivelandole però che la gravidanza non procede nel migliore dei modi ed è rischio. Nel frattempo però Emir andrà a casa di Asu e non vedendo la giovane inizierà a cercarla soprattutto dopo aver notato le macchie di sangue sul pavimento.

Il pensiero che il figlio sia stato ucciso, ossessionerà Vildan a tal punto che inizierà a meditare gesti estremi contro l’assassino, cercando di scoprire chi è stato. Nel frattempo Zeynep sentendosi sempre più con il fiato sul collo deciderà di partire e allontanarsi dalla città. Prima di partire, la giovane Soydere scriverà una lettera a Fehime e Huseyin nella quale spiegherà ai genitori le motivazioni della sua fuga e confesserà di avere ammazzato Ozan. La lettera giungerà però nelle mani di Vildan che, presa una pistola, si recherà al molo e lo stesso faranno anche Ayhan e Nihan. Giunta faccia a faccia con l’ex nuora Vildan sparerà a Zeynep, Nihan tenterà di fermarla ma il colpo partirà lo stesso.

Anticipazioni Endless Love, puntate 14- 16 novembre 2024: Zeynep è fuori pericolo!

Ed infine dalle anticipazioni Endless Love delle prossime puntate si scopre che in ospedale, Zeynep si risveglierà, verrà dichiarata fuori pericolo e si rifiuterà di denunciare Vildan. Kemal continua a cercare giustizia per la morte di Ozan e, seppur inizialmente convinto della colpevolezza della sorella Zeynep, man mano inizierà a credere che potrebbe non essere stata lei a ucciderlo, anche se aveva cercato di soffocarlo. Emir organizzerà un incontro segreto con Zeynep prima del suo interrogatorio, istruendola su cosa dichiarare. Ed infine Fehime avrà uno scontro con Vildan e Nihan, mentre quest’ultima resterà decisa a portare avanti la sua relazione con Kemal. L’appuntamento con le prossime puntate di Endless Love, seguibili anche in streaming sul sito Mediaset Infinity è per domani, sabato 9 novembre 2024, a partire dal 14.40 circa e fino alla messa in onda di Verissimo di Silvia Toffanin. Giovedì 14 novembre 2024 andrà in onda in prima serata a partire dalle 21.30 circa con ben tre episodi e poi infine l’ultimo appuntamento della settimana darà sabato 16 novembre alle 14.40 circa.