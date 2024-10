Le anticipazioni di Endless Love rivelano che la puntata di domani, giovedì 24 ottobre 2024, inizierà con un flashback che mostra Nihan e Kemal complici e felici sette anni prima. Grazie all’aiuto i Zehir, Vildan e Yasemin, Soydere riuscirà ad entrare in ospedale per andare a trovare la sua amata fingendosi un operatore sanitario. Non appena entrerà nella stanza della Sezin lei aprirà gli occhi e dopo averlo accusato di averle portato via sua figlia gli chiederà di andare via.

Oltre che alle 14.10 giovedì 24 ottobre Endless Love andrà in onda su Canale 5 anche in prima serata e come al solito i colpi di scena non mancheranno. Le anticipazioni fanno sapere che Emir avrà il sospetto che il suo nemico abbia letto il diario scritto da Nihan su Deniz, dopo averlo trovato lo getterà via. Kozcuoğlu verrà a conoscenza del fatto che Asu gli ha mentito, Kemal non era con lei la sera prima dell’incidente, andrà quindi da lei e la minaccerà. Ad interromperli ci penserà Soydere e proverà ad uccidere il suo nemico soffocandolo, la moglie però lo convincerà a non farlo. Per punire la sorella Emir le vieterà di vedere la madre, intanto l’avvocato dei Kozcuoglu farà visita a Leyla.

Molte altre saranno le novità e i colpi di scena nella puntata serale di giovedì 24 ottobre 2024. Le anticipazioni svelano che Emir consentirà a Kemal di entrare nella stanza di Nihan in ospedale e grazie ad una telecamera nascosta in un peluche ascolterà la loro conversazione. I due parleranno della figlia e Soydere si dirà disposto a far finta di non conoscere la verità per evitare ripercussioni da parte del suo nemico.

Le anticipazioni fanno poi sapere che Nihan e Kemal avranno il sospetto che Emir possa sapere tutto di loro e inizieranno ad indagare. Sarà Mujgan a rivelare alla pittrice che il figlio sa tutto. Intanto Leyla per sostenere Kemal nell’azienda deciderà di tenere le azioni, anche se questo significa che dovrà lasciare la casa ad Emir. Nel frattempo Hakan deciderà di far partire il fratello e gli prometterà che lo farà tornare a casa non appena avrà risolto la situazione. Nihan chiederà alla zia di trasferirsi a casa sua dopo la vendita della sua abitazione.

Spazio anche a Zeynep, le anticipazioni di Endless Love rivelano che troverà un lavoro in una caffetteria. Hakan le proporrà di andare a vivere a casa sua dal momento che la stanza del fratello al momento è libera, lei inizialmente rifiuterà ma cambierà idea quando scoprirà che il bottone trovato nella stanza d’ospedale in cui Ozan è stato ucciso ce l’ha lui. Intanto Efsane continua a riferire ad Emir tutto ciò che accade in casa, Eda però se ne accorge e lo rivela a Nihan. Dopo aver capito di essere spiati Kemal darà alla sua amata un telefono usa e getta per poter parlare senza essere ascoltati, lei confesserà che Kozcuoglu ha minacciato Deniz.