Endless Love continua a tenere i telespettatori col fiato sospeso, questi sono curiosi di scoprire tutto quello che succederà nei prossimi episodi, le anticipazioni annunciano interessanti novità e colpi di scena nella puntata che andrà in onda mercoledì 23 ottobre 2024. Nei precedenti episodi Nihan ha avuto un incidente ed è arrivata in ospedale in condizioni molto gravi facendo preoccupare tutti. In pericolo di vita la Sezin ha avuto bisogno di alcune trasfusioni di sangue ed è stata Zeynep a donarglielo su richiesta di Kemal. Emir si è mostrato molto riconoscente con la sua ex amante, lei però ci ha tenuto a precisare che lo ha fatto solo per il fratello.

Indagando sull’incidente Tufan scopre che Asu ha mentito ad Emir per coprire il marito, Soydere infatti non era con lei la sera prima, lei sa bene che era con Nihan. Le anticipazioni di Endless Love rivelano che nell’episodio di mercoledì 23 ottobre 2024 la Alucahan supplicherà il braccio destro di Emir di non rivelare la verità al fratello. La sorella di Kozcuoğlu ha paura che indagando possa venire a galla la verità, cioè che è stata lei a far manomettere l’auto di Nihan e che quindi è colpa sua se la pittrice ha avuto l’incidente.

Anticipazioni Endless Love, mercoledì 23 ottobre 2024: Kemal mette in atto un piano per vedere Nihan in ospedale

Nuovi colpi di scena in vista a Endless Love, nella puntata di mercoledì 23 ottobre 2024. Le anticipazioni trapelate sul web fanno sapere che dopo momenti di grande apprensione Nihan riuscirà a superare il delicato intervento e non sarà più in pericolo di vita. Dopo l’operazione verrà portata in terapia intensiva, Kemal cercherà di andare a trovare la sua amata ma Emir continuerà ad impedirglielo.

Dopo due giorni di inutili tentativi Soydere penserà ad un piano per poter vedere la Sezin in ospedale e ancora una volta chiederà aiuto a Zehir. Intanto le condizioni di salute di Nihan continueranno a migliorare e verrà spostata in reparto. Le anticipazioni di Endless Love fanno poi sapere che anche Vildan accetterà di aiutare Kemal per permettergli di raggiungere Nihan in ospedale. I telespettatori assisteranno ad altri colpi di scena? Non ci resta che attendere la messa in onda della puntata di mercoledì 23 ottobre 2024 per scoprire tutto quello che accadrà.

