Endless love, anticipazioni puntate dal 4 all’8 giugno 2024/ Nihan e Kemal si innamorano, ma…

Proseguono le puntate della serie turca tanto amata in Italia, Endless Love, previste dal 4 all’8 giugno 2024 in onda sulle reti TV e streaming Mediaset. Tra le annesse anticipazioni sono previsti degli importanti colpi di scena, con Nihan e Kemal indiscussi protagonisti di un amore nascente ostacolato sul nascere.

Endless love prosegue con le puntate dal 4 all’8 giugno 2024: tutte le anticipazioni tra i dettagli

La soap turca Endless Love, record di ascolti sulle reti dell’azienda di trasmissione Mediaset, continua a intrattenere i fedeli spettatori anche dopo le puntate di inizio giugno, con le nuove che vedono Nihan, pittrice benestante, e Kemal, giovane ingegnere in erba, innamorarsi l’uno dell’altra. L’idillio però si vede compromesso dalla famiglia della giovane che vorrebbe quest’ultima promessa sposa di un “terzo incomodo”, Emir.

Kemal lascia la città di residenza, per poi tornare sui suoi passi decidendo di adoperarsi per una vendetta personale. La storia d’amore tra Kemal e Nihan, quindi, potrebbe scoprirsi alla luce del sole, anche se si prospetta essere ostacolata almeno inizialmente.

Tra le anticipazioni degli appuntamenti settimanali di prosieguo delle puntate di inizio giugno di Endless love, poi, Zeynep si palesa innamorata di Emir. La donna minaccia dal suo canto di voler svelare che la volontà dell’uomo di sposare Nihan sia in realtà per un matrimonio di sola facciata dal momento che lui non fa altro che tradire la rivale in amore. Che i segreti dell’uomo possano compromettere il preannunciato matrimonio sul nascere?

Endless love: Tarik rischia nel caso della morte choc, la confessione clamorosa tra le anticipazioni…

Nel frattempo, poi, tra i risvolti importanti nelle nuove anticipazioni di Endless love Tarik non fa più mistero a Kemal di essere responsabile dell’uccisione di Karen per sbaglio. Al centro del nuovo caso choc, Tarik nega ad un certo punto ogni sua responsabilità, per poi riuscire a defilarsi da ogni colpa anche grazie all’aiuto dei legali di Emir.

Ma le anticipazioni dei colpi di scena non finiscono qui, con dei risvolti infuocati di un prenanunciato poliamore. In Endless love, nel dettaglio Zeynep ed Emir diventano protagonisti di incontri ad alto tasso erotico, tradendo i rispettivi partner, anche al rischio di essere scoperti. Kemal e Nihan nel frattempo riescono a risalire al content di una chiavetta USB dov’é filmata la registrazione del caso dell’omicidio rimasto irrisolto.

